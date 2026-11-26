Британський музикант Енді Тейлор. Фото: Wikimedia Commons

Помер британський гітарист і колишній учасник гурту Duran Duran Енді Тейлор. Йому було 65 років, музикант тривалий час боровся з раком передміхурової залози четвертої стадії.

Про це повідомляється на офіційному сайті гурту, передає Новини.LIVE.

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Що рідні сказали про музиканта

Дружина згадала його як люблячого чоловіка, батька та дідуся. Вона наголосила, що, попри насичену музичну кар’єру та численні подорожі, родина завжди залишалася для нього важливою частиною життя.

Колеги також вшанували пам’ять гітариста та відзначили його внесок у формування впізнаваного звучання Duran Duran. Тейлор приєднався до гурту на початку 1980-х років і став одним із музикантів, які допомогли колективу здобути міжнародну популярність.

У складі Duran Duran він брав участь у створенні композицій, що згодом стали відомими в усьому світі. Серед них — "Rio", "Girls on Film", "Hungry Like the Wolf" та "The Reflex". Також гурт записав пісню "A View to a Kill" для однойменного фільму про Джеймса Бонда.

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У 1985 році Тейлор залишив Duran Duran і згодом долучився до гурту Power Station, який створили разом із басистом Duran Duran Джоном Тейлором та співаком Робертом Палмером. Крім того, музикант розвивав сольну кар’єру. Його дебютний альбом "Thunder" вийшов у 1987 році.

На початку 2000-х Енді Тейлор знову об’єднався з оригінальним складом Duran Duran. Він взяв участь у записі альбому "Astronaut", який вийшов у 2004 році. У 2022 році гурт включили до Зали слави рок-н-ролу, однак через стан здоров’я гітарист не зміг бути присутнім на церемонії.

У 2018 році Тейлору діагностували рак передміхурової залози четвертої стадії. Про хворобу він публічно розповів у 2022 році, коли колеги отримували нагороду в Залі слави рок-н-ролу. Попри лікування, музикант продовжував займатися творчістю та у 2023 році випустив сольний альбом "Man's a Wolf to Man".

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