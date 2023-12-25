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Ужесточение мобилизации и условия переговоров Путина — эфир Новини.LIVE

25 декабря 2023 08:11
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Ужесточение мобилизации и условия переговоров Путина — эфир Новини.LIVE
Коллаж Новини.LIVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Украине идет общая мобилизация в ряды Вооруженных сил Украины. Министр обороны Рустем Умеров заявил, что всех мужчин заставят заново пройти идентификацию в ТЦК: не прошедших ограничат в правах. Об этом, и не только, поговорят в эфире Новини.LIVE

Эфир можно посмотреть на YouTube-канале Новини.LIVE.

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Эфир Новини.LIVE

Сегодня гостями студии Новини.LIVE стали:

  • Игорь Рейтерович — политолог,
  • Юлия Никишенко — этнолог и культуролог,
  • Игорь Чаленко — политолог, глава Центра анализа и стратегий,
  • Петр Недзельский — военный эксперт, полковник запаса ВСУ.

Они обсудят усиление мобилизации в Украине и ограничение мужчин, не прошедших идентификацию в ТЦК. Также эксперты поговорят о возможных переговорах между Украиной и РФ. Как известно, Путин не против переговоров, но не готов уступать захваченные территории Украины.

Напомним, недавно Рустем Умеров рассказал, что Министерство обороны Украины работает над техническими решениями по поводу того, чтобы военнообязанные мужчины получали уведомления о необходимости прийти в ТЦК в смартфоне.

Добавим, генерал ВСУ Дмитрий Марченко заявил, что в Украине есть проблемы с мобилизацией в ряды ВСУ. Однако менять что-либо в систему призыва во время российской войны слишком рискованно.

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