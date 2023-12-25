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Посилення мобілізації та умови переговорів Путіна — ефір Новини.LIVE

25 грудня 2023 08:11
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Посилення мобілізації та умови переговорів Путіна — ефір Новини.LIVE
Колаж Новини.LIVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

В Україні триває загальна мобілізація до лав Збройних сил України. Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що усіх чоловіків змусять заново пройти ідентифікацію в ТЦК: тих, хто не пройшов, обмежать у правах. Про це, і не тільки, поговорять в ефірі Новини.LIVE.

Ефір можна переглянути на YouTube-каналі Новини.LIVE.

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Ефір Новини.LIVE

Сьогодні гостями студії Новини.LIVE стали:

  • Ігор Рейтерович — політолог,
  • Юлія Нікішенко — етнолог та культуролог,
  • Ігор Чаленко — політолог, голова Центру аналізу та стратегій,
  • Петро Недзельський — військовий експерт, полковник запасу ЗСУ.

Вони обговорять посилення мобілізації в Україні та обмеження чоловіків, які не пройшли ідентифікацію в ТЦК. Також експерти поговорять про ймовірні переговори між Україною та РФ. Як відомо, Путін не проти перемовин, але не готовий поступатися загарбаними територіями України. 

Нагадаємо, нещодавно Рустем Умєров розповів, що  Міністерство оборони України працює над технічними рішеннями щодо того, аби військовозобов'язані чоловіки отримували сповіщення про необхідність прийти до ТЦК у смартфоні.

Додамо, генерал ЗСУ Дмитро Марченко заявив, що в Україні є проблеми з мобілізацією до лав ЗСУ. Однак змінювати щось у систему призову під час російської війни надто ризиковано.

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