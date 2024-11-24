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Поиск работы в США — история украинки, отправившей 1200 резюме

24 ноября 2024 12:48
Аркадий Пастула - Редактор
Поиск работы в США — как украинка за год до сих пор не смогла найти достойную позицию
Официант. Фото иллюстративное: Pexels
Аркадий Пастула - Редактор

Украинка Карина Калинчук за год проживания в Соединенных Штатах Америки до сих пор не нашла достойную позицию работы для себя. Девушка отправила более 1200 резюме.

Об этом Карина Калинчук рассказала в LinkedIn.

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"Я переехала в Америку, в Лос-Анджелес, менее года назад, в январе. Мой поиск работы здесь похож на настоящий кошмар. В Украине я была HR-директором, а здесь начала работать официантом. Надолго меня не хватило — ресторан, в котором я работала, решил сократить штат, когда я лежала дома с температурой. Так я начала искать другую работу", — рассказала девушка.

Карина Калинчук
Карина Калинчук. Фото: LinkedIn

Карина отмечает, что нашла работу официантом в бразильском ресторане, до которого добиралась полтора часа. Заработная плата была очень низкой, график работы — нефиксированным, а чаевые отсутствовали.

"Я решила поставить перед собой цель: найти работу с графиком с понедельника по пятницу, без тяжелого физического труда, официально в американской компании, где можно было бы практиковать английский и адаптироваться к новой стране", — говорит она.

После того как девушка отправила более 1200 резюме и ознакомилась с различными платформами, ее пригласили на собеседование на должность HR в престижной неприбыльной организации. Там ей заявили, что опыт в Украине не имеет значения, но они могут предложить парт-тайм позицию административного ассистента. Карина согласилась на это. 

"Начала делать все, о чем меня просили. Из-за моей неусидчивости и желания делать все хорошо или никак, я быстро справлялась со своими обязанностями, за что получила благодарность за то, что выполнила необходимую работу втрое быстрее. Затем они нашли бесплатных интернов и попрощались со мной", — говорит украинка.

Сейчас девушка снова в поиске работы. За последние две недели она прошла около десяти собеседований. 

"Дайте мне удочку, и я поймаю вам рыбу. Этот пост не о том, что мне некому пожаловаться. Мой пост для тех, кто думает опускать руки. Я буду идти вперед, и, если кто-то может посоветовать что-то или знает о вакансии, которая мне подходит, я буду очень благодарна", — добавила Карина.

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Пост Карины. Фото: скриншот

Напомним, в Польше для украинцев от 16 лет появляются новые возможности для подработки в сети магазинов "Жабка". Известно, что зарплата отвечает достойным стандартам.

Также сфера строительства остается одной из наиболее динамичных на рынке труда в Украине. Постоянно требуются специалисты для восстановления инфраструктуры, реконструкции поврежденных объектов и участия в новых инвестиционных проектах.

США работа украинцы вакансии зарплата

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