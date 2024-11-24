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Пошук роботи у США — історія українки, яка надіслала 1200 резюме

24 листопада 2024 12:48
Аркадій Пастула - Редактор
Пошук роботи у США — як українка за рік досі не змогла знайти гідної позиції
Офіціант. Фото ілюстративне: Pexels
Аркадій Пастула - Редактор

Українка Каріна Калінчук за рік проживання у Сполучених Штатах Америки досі не знайшла гідну позицію роботи для себе. Дівчина надіслала понад 1200 резюме.

Про це Каріна Калінчук розповіла у LinkedIn.

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"Я переїхала в Америку, в Лос-Анджелес, менш як рік тому, у січні. Мій пошук роботи тут схожий на справжній кошмар. В Україні я була HR-директором, а тут почала працювати офіціанткою. Надовго мене не вистачило — ресторан, у якому я працювала, вирішив скоротити штат, коли я лежала вдома з температурою. Так я почала шукати іншу роботу", — розповіла дівчина.

Каріна Калінчук
Каріна Калінчук. Фото: LinkedIn

Каріна зазначає, що знайшла роботу офіціанткою в бразильському ресторані, до якого добиралася півтори години. Заробітна плата була дуже низькою, графік роботи — нефіксованим, а чайові були відсутні.

"Я вирішила поставити перед собою ціль: знайти роботу з графіком із понеділка до п’ятниці, без важкої фізичної праці, офіційно в американській компанії, де можна було б практикувати англійську й адаптуватися до нової країни", — каже вона.

Після того як дівчина відправила понад 1200 резюме та ознайомилася з різними платформами, її запросили на співбесіду на посаду HR у престижній неприбутковій організації. Там їй заявили, що досвід в Україні не має значення, але вони можуть запропонувати парт-тайм позицію адміністративного асистента. Каріна погодилася на це. 

"Почала робити все, про що мене просили. Через мою непосидючість і бажання робити все добре або ніяк, я швидко справлялася зі своїми обов’язками, за що отримала подяку за те, що виконала необхідну роботу втричі швидше. Потім вони знайшли безплатних інтернів і попрощалися зі мною", — каже українка.

Наразі дівчина знову в пошуку роботи. За останні два тижні вона пройшла близько десяти співбесід. 

"Дайте мені вудочку, і я зловлю вам рибу. Цей пост не про те, що мені нікому поскаржитися. Мій пост для тих, хто думає опускати руки. Я буду йти вперед, і, якщо хтось може порадити щось або знає про вакансію, яка мені підходить, я буду дуже вдячна", — додала Каріна.

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Допис Каріни. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Польщі для українців від 16 років з'являються нові можливості для підробітку в мережі магазинів "Жабка". Відомо, що зарплата відповідає достойним стандартам. 

Також сфера будівництва залишається однією з найбільш динамічних на ринку праці в Україні. Постійно потрібні фахівці для відновлення інфраструктури, реконструкції пошкоджених об'єктів та участі в нових інвестиційних проєктах.

США робота українці вакансії зарплатня

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