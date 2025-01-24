В коммунальном предприятии Днепра обнаружили растрату на 9 млн грн

Чиновнику из Днепра объявили подозрение в растрате 9,2 млн грн
В Днепре правоохранители сообщили о подозрение должностному лицу коммунального предприятия. Его подозревают в растрате более 9 миллионов гривен.
Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в пятницу, 24 января.
Растрата государственных средств
Киберполиция совместно с БЭБ и САП разоблачили заместителя директора одного из коммунальных предприятий Днепровского городского совета. Известно, что компания осуществила шесть закупок 1050 комплектов техники на почти 35 миллионов гривен.
Но по выводам экспертиз стоимость была завышена на 9,2 миллиона гривен согласно среднерыночной стоимости такого оборудования. Поэтому правоохранители сообщили чиновнику о подозрении в растрате имущества путем злоупотребления служебным положением.
Теперь чиновнику грозит лишение свободы от семи до 12 лет с конфискацией имущества.
Напомним, в Киеве предприниматель получил 10 миллионов гривен за услуги по поставке соли для коммунальщиков. Однако он не выполнил условия сделки, ему сообщили о подозрении.
А экс-работника "Киевзеленстроя" подозревают в завышении стоимости материалов для ремонта парка на левом берегу Киева.
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