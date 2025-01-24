В коммунальном предприятии Днепра обнаружили растрату на 9 млн грн

Вручение подозрения. Фото: Нацполиция

В Днепре правоохранители сообщили о подозрение должностному лицу коммунального предприятия. Его подозревают в растрате более 9 миллионов гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в пятницу, 24 января.

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Киберполиция совместно с БЭБ и САП разоблачили заместителя директора одного из коммунальных предприятий Днепровского городского совета. Известно, что компания осуществила шесть закупок 1050 комплектов техники на почти 35 миллионов гривен.

Документы. Фото: Нацполиция

Но по выводам экспертиз стоимость была завышена на 9,2 миллиона гривен согласно среднерыночной стоимости такого оборудования. Поэтому правоохранители сообщили чиновнику о подозрении в растрате имущества путем злоупотребления служебным положением.

Теперь чиновнику грозит лишение свободы от семи до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, в Киеве предприниматель получил 10 миллионов гривен за услуги по поставке соли для коммунальщиков. Однако он не выполнил условия сделки, ему сообщили о подозрении.

А экс-работника "Киевзеленстроя" подозревают в завышении стоимости материалов для ремонта парка на левом берегу Киева.