У комунальному підприємстві Дніпра виявили розтрату на 9 млн грн

Вручення підозри. Фото: Нацполіція

У Дніпрі правоохоронці повідомили про підозру посадовцю комунального підприємства. Його підозрюють у розтраті понад 9 мільйонів гривень.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції у п'ятницю, 24 січня.

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Кіберполіція спільно з БЕБ та САП викрили заступника директора одного з комунальних підприємств Дніпровської міської ради. Відомо, що компанія здійснила шість закупівель 1050 комплектів техніки на майже 35 мільйонів гривень.

Документи. Фото: Нацполіція

Але за висновками експертиз вартість була завищена на 9,2 мільйона гривень згідно з середньоринковою вартістю такого обладнання. Тому правоохоронці повідомили посадовцю про підозру в розтраті майна шляхом зловживання службовим становищем.

Тепер чиновнику загрожує позбавлення волі від семи до 12 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Києві підприємець отримав 10 мільйонів гривень за послуги з постачання солі для комунальників. Однак він не виконав умови угоди, йому повідомили про підозру.

А експрацівника "Київзеленбуду" підозрюють у завищенні вартості матеріалів для ремонту парку на лівому березі Києва.