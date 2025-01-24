У комунальному підприємстві Дніпра виявили розтрату на 9 млн грн

Посадовцю з Дніпра оголосили підозру в розтраті 9,2 млн грн
У Дніпрі правоохоронці повідомили про підозру посадовцю комунального підприємства. Його підозрюють у розтраті понад 9 мільйонів гривень.
Про це повідомила пресслужба Нацполіції у п'ятницю, 24 січня.
Розтрата державних коштів
Кіберполіція спільно з БЕБ та САП викрили заступника директора одного з комунальних підприємств Дніпровської міської ради. Відомо, що компанія здійснила шість закупівель 1050 комплектів техніки на майже 35 мільйонів гривень.
Але за висновками експертиз вартість була завищена на 9,2 мільйона гривень згідно з середньоринковою вартістю такого обладнання. Тому правоохоронці повідомили посадовцю про підозру в розтраті майна шляхом зловживання службовим становищем.
Тепер чиновнику загрожує позбавлення волі від семи до 12 років з конфіскацією майна.
Нагадаємо, у Києві підприємець отримав 10 мільйонів гривень за послуги з постачання солі для комунальників. Однак він не виконав умови угоди, йому повідомили про підозру.
А експрацівника "Київзеленбуду" підозрюють у завищенні вартості матеріалів для ремонту парку на лівому березі Києва.
Читайте Новини.LIVE!