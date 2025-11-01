ГБР разоблачило работницу экоинспекции на незаконном обогащении

Чиновницу экоинспекции задержали с миллионами наличных — ГБР
Руководительницу одного из отделов Государственной экологической инспекции Приднепровского округа разоблачило на незаконном обогащении Государственное бюро расследований. Во время обыска в ее доме правоохранители нашли крупные суммы незадекларированной наличности.
Об этом сообщило Государственное бюро расследования в субботу, 1 ноября.
У чиновницы экоинспекции нашли миллионы незадекларированной валюты
Следователи ГБР совместно с работниками Департамента стратегических расследований Нацполиции провели серию обысков в рамках уголовного производства относительно возможных злоупотреблений должностных лиц Государственной экологической инспекции Приднепровского округа. В квартире одной из работниц правоохранители нашли крупные суммы наличных, происхождение которых она не смогла объяснить. Общая сумма изъятых средств превысила миллион долларов в разных валютах.
"Во время обыска по месту жительства у одной из чиновниц правоохранители обнаружили и изъяли незадекларированную наличность - 880 тысяч долларов США и более 200 тысяч евро", - говорится в сообщении ГБР.
Задержанной объявлено подозрение по статье 368-5 Уголовного кодекса Украины — незаконное обогащение. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы. Суд уже избрал меру пресечения — содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 30 миллионов гривен.
