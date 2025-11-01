Видео
Чиновницу экоинспекции задержали с миллионами наличных — ГБР

Чиновницу экоинспекции задержали с миллионами наличных — ГБР

Ua ru
Дата публикации 1 ноября 2025 15:51
обновлено: 16:44
ГБР разоблачило работницу экоинспекции на незаконном обогащении
Изъятая наличность во время обыска. Фото: ГБР

Руководительницу одного из отделов Государственной экологической инспекции Приднепровского округа разоблачило на незаконном обогащении Государственное бюро расследований. Во время обыска в ее доме правоохранители нашли крупные суммы незадекларированной наличности.

Об этом сообщило Государственное бюро расследования в субботу, 1 ноября.

У чиновницы экоинспекции нашли миллионы незадекларированной валюты

Следователи ГБР совместно с работниками Департамента стратегических расследований Нацполиции провели серию обысков в рамках уголовного производства относительно возможных злоупотреблений должностных лиц Государственной экологической инспекции Приднепровского округа. В квартире одной из работниц правоохранители нашли крупные суммы наличных, происхождение которых она не смогла объяснить. Общая сумма изъятых средств превысила миллион долларов в разных валютах.

"Во время обыска по месту жительства у одной из чиновниц правоохранители обнаружили и изъяли незадекларированную наличность - 880 тысяч долларов США и более 200 тысяч евро", - говорится в сообщении ГБР.

В Днепропетровской области 1 ноября изъяли 880 тысяч долларов США и более 200 тысяч евро
Изъятая наличность. Фото: ГБР

Задержанной объявлено подозрение по статье 368-5 Уголовного кодекса Украины — незаконное обогащение. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы. Суд уже избрал меру пресечения — содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 30 миллионов гривен.

1 ноября в Днепропетровской области ДБР изъяло у экспозиции 880 тысяч долларов США и более 200 тысяч евро
Результаты обысков. Фото: ГБР

Напомним, что бывший чиновник одной из районных военных администраций Одесской области организовал схему фиктивного бронирования для уклонистов и был задержан ГБР во время получения денег.

Ранее мы также информировали, что чиновник Закарпатского ТЦК помогал призывникам бежать из центра и военным повторно покидать часть за взятку, из-за чего ГБР направило обвинительный акт в суд.

чиновники Госэкоинспекция ГБР валюта Нацполиция
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
