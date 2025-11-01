Відео
Головна Новини дня Посадовицю екоінспекції затримали з мільйонами готівки — ДБР

Посадовицю екоінспекції затримали з мільйонами готівки — ДБР

Ua ru
Дата публікації: 1 листопада 2025 15:51
Оновлено: 15:51
ДБР викрило працівницю екоінспекції на незаконному збагаченні
Вилучена готівка під час обшуку. Фото: ДБР

Керівницю одного з відділів Державної екологічної інспекції Придніпровського округу викрило на незаконному збагаченні Державне бюро розслідувань. Під час обшуку в її помешканні правоохоронці знайшли великі суми незадекларованої готівки.

Про це повідомило Державне бюро розслідування у суботу, 1 листопада.

Читайте також:

У чиновниці екоінспекції знайшли мільйони незадекларованої валюти

Слідчі ДБР спільно з працівниками Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції провели серію обшуків у межах кримінального провадження щодо можливих зловживань посадовців Державної екологічної інспекції Придніпровського округу. У квартирі однієї з працівниць правоохоронці знайшли великі суми готівки, походження яких вона не змогла пояснити. Загальна сума вилучених коштів перевищила мільйон доларів у різних валютах.

"Під час обшуку за місцем проживання в однієї з посадовиць правоохоронці виявили та вилучили незадекларовану готівку — 880 тисяч доларів США та понад 200 тисяч євро", — йдеться в повідомленні ДБР.

Посадовицю екоінспекції затримали у Дніпропетровській області 1 листопада вилучили 880 тисяч доларів США та понад 200 тисяч євро
Вилучена готівка. Фото: ДБР

Затриманій оголошено підозру за статтею 368-5 Кримінального кодексу України — незаконне збагачення. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі. Суд уже обрав запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 30 мільйонів гривень.

1 листопада у Дніпропетровській області ДБР вилучило у експосадовиці 880 тисяч доларів США та понад 200 тисяч євро
Результати обшуків. Фото: ДБР

Нагадаємо, що колишній посадовець однієї з районних військових адміністрацій Одещини організував схему фіктивного бронювання для ухилянтів і був затриманий ДБР під час отримання грошей.

Раніше ми також інформували, що посадовець Закарпатського ТЦК допомагав призовникам тікати з центру та військовим повторно залишати частину за хабар, через що ДБР скерувало обвинувальний акт до суду.

чиновники Держекоінспекція ДБР валюта Нацполіція
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
