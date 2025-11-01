ДБР викрило працівницю екоінспекції на незаконному збагаченні

Посадовицю екоінспекції затримали з мільйонами готівки — ДБР
Керівницю одного з відділів Державної екологічної інспекції Придніпровського округу викрило на незаконному збагаченні Державне бюро розслідувань. Під час обшуку в її помешканні правоохоронці знайшли великі суми незадекларованої готівки.
Про це повідомило Державне бюро розслідування у суботу, 1 листопада.
У чиновниці екоінспекції знайшли мільйони незадекларованої валюти
Слідчі ДБР спільно з працівниками Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції провели серію обшуків у межах кримінального провадження щодо можливих зловживань посадовців Державної екологічної інспекції Придніпровського округу. У квартирі однієї з працівниць правоохоронці знайшли великі суми готівки, походження яких вона не змогла пояснити. Загальна сума вилучених коштів перевищила мільйон доларів у різних валютах.
"Під час обшуку за місцем проживання в однієї з посадовиць правоохоронці виявили та вилучили незадекларовану готівку — 880 тисяч доларів США та понад 200 тисяч євро", — йдеться в повідомленні ДБР.
Затриманій оголошено підозру за статтею 368-5 Кримінального кодексу України — незаконне збагачення. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі. Суд уже обрав запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 30 мільйонів гривень.
