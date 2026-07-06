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Главная Новости дня Порывы ветра и грозовые дожди: прогноз погоды от синоптика Диденко на завтра

Порывы ветра и грозовые дожди: прогноз погоды от синоптика Диденко на завтра

Ua ru
Дата публикации 6 июля 2026 14:00
Прогноз погоды в Украине на завтра 7 июля от синоптика Натальи Диденко
Женщина под дождем. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине завтра, 7 июля, местами ожидается с осадки и грозами. Температура воздуха будет комфортной, а самая высокая — на востоке. Кроме того, будет порывистый ветер.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, передает Новини.LIVE.

Прогноз погоды в Украине на 7 июля

Завтра в Украине местами кратковременные дожди, а кое-где с грозами. На востоке осадков не предвидится. Ветер западных направлений, а в северных и западных областях — порывистый.

Прогноз погоди в Україні на 7 липня
Погода в Украине 7 июля. Фото: Meteopost

Температура воздуха +20...+26 °С, на юге и востоке +24...+28 °С.

Погода в Киеве 7 июля

В столице завтра будет дождь, а местами с грозой. Ветер юго-западный, порывистый, до 12 метров в секунду.

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Температура воздуха до +24 °С.

Как писали Новини.LIVE, в июле прогнозируется повышенный уровень солнечной активности, который будет сопровождаться несколькими сильными геомагнитными бурями. Такие явления способны влиять как на самочувствие людей, так и на стабильность работы технических систем.

А погода в Украине в течение недели ожидается с похолоданием, особенно ночью. Синоптики прогнозируют осадки, грозы и шквалы.

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Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
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