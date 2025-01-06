Обмен пленными — Марина Порошенко рассказала, в каком состоянии возвращают военных из России

Украинские военные, которые вернулись из российского плена 30 декабря. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs

Россияне держат украинских военнопленных в ужасных условиях. Бойцы возвращаются домой со шрамами и травмами.

Об этом сообщила депутат Киевсовета Марина Порошенко в комментарии Новини.LIVE в понедельник, 6 января.

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По словам Порошенко, на видеокадрах с обменов пленными видно, что ребята имеют тяжелое физическое и психологическое состояние.

"Мы видим, даже по тем кадрам, которые показывают, когда возвращаются наши военнопленные, в каком они состоянии. Они истощены, измучены, часто со шрамами и покалечены. Мы понимаем, насколько тяжелой была для них эта тысяча дней в плену", — говорит депутат.

Она добавила, что по самым оптимистичным подсчетам сейчас в плену находятся около 10 тысяч украинских военных. Кроме того, по состоянию на сентябрь 2024 года 55 тысяч человек считаются пропавшими без вести.

"Когда думаешь обо всех наших защитниках и защитницах, которые сейчас находятся за решеткой, за стенами вражеских тюрем, это ужасает. Мы должны сделать все возможное, чтобы их освободить", — подытожила Порошенко.

Напомним, 6 января в центре Киева, на Майдане Независимости, состоялась акция в поддержку морских пехотинцев. Защитники, которые, в частности, держали оборону "Азовстали", до сих пор находятся в плену.

А накануне в Киеве состоялась первая в этом году акция Free Azov в поддержку военнопленных и пропавших без вести. Люди вышли на улицу, чтобы напомнить миру о бойцах, которых удерживает Россия.