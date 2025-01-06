Обмін полоненими — Марина Порошенко розповіла, в якому стані повертають військових з Росії

Українські військові, які повернулися з російського полону 30 грудня. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs

Росіяни тримають українських військовополонених у жахливих умовах. Бійці повертаються додому зі шрамами та травмами.

Про це повідомила депутатка Київради Марина Порошенко у коментарі Новини.LIVE в понеділок, 6 січня.

Читайте також:

В якому стані повертаються воїни з полону

За словами Порошенко, на відеокадрах з обмінів полоненими видно, що хлопці мають важкий фізичний і психологічний стан.

"Ми бачимо, навіть за тими кадрами, які показують, коли повертаються наші військовополонені, в якому вони стані. Вони виснажені, змучені, часто зі шрамами та покалічені. Ми розуміємо, наскільки важкою була для них ця тисяча днів у полоні", — каже депутатка.

Вона додала, що за найоптимістичнішими підрахунками зараз у полоні перебувають близько 10 тисяч українських військових. Крім того, станом на вересень 2024 року 55 тисяч осіб вважаються зниклими безвісти.

"Коли думаєш про всіх наших захисників і захисниць, які зараз перебувають за ґратами, за стінами ворожих в’язниць, це жахає. Ми повинні зробити все можливе, щоб їх звільнити", — підсумувала Порошенко.

Нагадаємо, 6 січня в центрі Києва, на Майдані Незалежності, відбулася акція на підтримку морських піхотинців. Захисники, які, зокрема, тримали оборону "Азовсталі", досі перебувають у полоні.

А напередодні у Києві відбулася перша цьогоріч акція Free Azov на підтримку військовополонених та зниклих безвісти. Люди вийшли на вулицю, аби нагадати світові про бійців, яких утримує Росія.