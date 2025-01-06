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Порошенко сказала, в якому стані повертаються воїни з полону РФ

6 січня 2025 15:12
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Обмін полоненими — Марина Порошенко розповіла, в якому стані повертають військових з Росії
Українські військові, які повернулися з російського полону 30 грудня. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Росіяни тримають українських військовополонених у жахливих умовах. Бійці повертаються додому зі шрамами та травмами.

Про це повідомила депутатка Київради Марина Порошенко у коментарі Новини.LIVE в понеділок, 6 січня.

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За словами Порошенко, на відеокадрах з обмінів полоненими видно, що хлопці мають важкий фізичний і психологічний стан.

"Ми бачимо, навіть за тими кадрами, які показують, коли повертаються наші військовополонені, в якому вони стані. Вони виснажені, змучені, часто зі шрамами та покалічені. Ми розуміємо, наскільки важкою була для них ця тисяча днів у полоні", — каже депутатка.

Вона додала, що за найоптимістичнішими підрахунками зараз у полоні перебувають близько 10 тисяч українських військових. Крім того, станом на вересень 2024 року 55 тисяч осіб вважаються зниклими безвісти. 

"Коли думаєш про всіх наших захисників і захисниць, які зараз перебувають за ґратами, за стінами ворожих в’язниць, це жахає. Ми повинні зробити все можливе, щоб їх звільнити", — підсумувала Порошенко.

Нагадаємо, 6 січня в центрі Києва, на Майдані Незалежності, відбулася акція на підтримку морських піхотинців. Захисники, які, зокрема, тримали оборону "Азовсталі", досі перебувають у полоні.

А напередодні у Києві відбулася перша цьогоріч акція Free Azov на підтримку військовополонених та зниклих безвісти. Люди вийшли на вулицю, аби нагадати світові про бійців, яких утримує Росія.

Київ Марина Порошенко військові полонені зниклі безвісти Майдан Незалежності

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