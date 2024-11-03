Суд назначил штраф и ограничение свободы браконьеру, который незаконно рыбачил

Рыбак на лодке с сеткой. Иллюстративное фото: pixels.com

Работниками Полтавского рыбоохранного патруля был обнаружен нарушитель, который с помощью сеток наловил рыбу на 171 тыс. 836 грн. Суд вынес ему справедливый приговор.

Об этом говорится на сайте Полтавского рыбоохранного патруля.

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Детали дела

Как выяснили правоохранители, браконьер выловил незаконным путем карася, 42 штук плоскирок, 5 штук синяков, 10 окуней и 37 сплетен в Кременчугском водохранилище, в районе пгт. Градижск.

На нарушителя были составлены протоколы, а после расследования и направления материалов в суд, Глобинским районным судом Полтавской области, нарушитель правил рыболовства был привлечен к уголовной ответственности.

Что решил суд

Рассмотрев материалы дела, суд назначил браконьеру наказание в виде ограничения свободы сроком на один год. Также суд обязал взыскать с нарушителя в пользу государства ущерб в сумме 171 836 грн. и расходы по проведению экспертизы на сумму 4543,68 грн.

Полтавский рыбоохранный патруль напоминает, что рыбачить на территории Украины разрешено только при соблюдении всех правил и норм рыбалки.

Напомним, в Харькове солдат-контрактник, уклоняясь от военной службы, угнал оружие из состава воинской части. Суд назначил ему тюремный срок в виде 10 лет лишения свободы.

Раньше мы писали о том, что в Киеве мужчина хотел украсть у "Сільпо" товар на 905 гривен , потому что не хотел просить помощи у своей матери.