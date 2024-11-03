Суд назначил штраф и ограничение свободы браконьеру, который незаконно рыбачил

"Порыбачил" на приговор суда — на Полтавщине судили браконьера
Работниками Полтавского рыбоохранного патруля был обнаружен нарушитель, который с помощью сеток наловил рыбу на 171 тыс. 836 грн. Суд вынес ему справедливый приговор.
Об этом говорится на сайте Полтавского рыбоохранного патруля.
Детали дела
Как выяснили правоохранители, браконьер выловил незаконным путем карася, 42 штук плоскирок, 5 штук синяков, 10 окуней и 37 сплетен в Кременчугском водохранилище, в районе пгт. Градижск.
На нарушителя были составлены протоколы, а после расследования и направления материалов в суд, Глобинским районным судом Полтавской области, нарушитель правил рыболовства был привлечен к уголовной ответственности.
Что решил суд
Рассмотрев материалы дела, суд назначил браконьеру наказание в виде ограничения свободы сроком на один год. Также суд обязал взыскать с нарушителя в пользу государства ущерб в сумме 171 836 грн. и расходы по проведению экспертизы на сумму 4543,68 грн.
Полтавский рыбоохранный патруль напоминает, что рыбачить на территории Украины разрешено только при соблюдении всех правил и норм рыбалки.
Напомним, в Харькове солдат-контрактник, уклоняясь от военной службы, угнал оружие из состава воинской части. Суд назначил ему тюремный срок в виде 10 лет лишения свободы.
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