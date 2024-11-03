Суд призначив штраф і обмеження волі браконьєру, що незаконно рибалив

Рибак на човні із сіткою. Ілюстративне фото: pixels.com

Працівниками Полтавського рибоохоронного патруля було виявлено порушника, який за допомогою сіток наловив риба на 171 тис. 836 грн. Суд виніс йому справедливий вирок.

Про це йдеться на сайті Полтавського рибоохоронного патруля.

Читайте також:

Деталі справи

Як з'ясували правоохоронці, браконьєр виловив незаконним шляхом карася, 42 штуки плоскирок, 5 штук синців, 10 окунів та 37 пліток у Кременчуцькому водосховищі, в районі смт. Градизьк.

На порушника було складено протоколи, а після розслідування та направлення матеріалів до суду, Глобинським районним судом Полтавської області, порушника правил рибальства було притягнуто до кримінальної відповідальності.

Що вирішив суд

Розглянувши матеріали справи суд призначив браконьєру покарання у виді обмеження волі строком на один рік. Також суд зобов’язав стягнути з порушника на користь держави збитки в сумі 171 836 грн. та витрати на проведення експертизи в сумі 4543,68 грн.

Полтавський рибоохоронний патруль, нагадує, що рибалити на території України дозволено лише за умови дотримання всіх правил та норм риболовлі.

Нагадаємо, у Харкові солдат-контрактник, ухиляючись від військової служби, викрав зброю зі складу військової частини. Суд призначив йому тюремний термін у вигляді 10 років позбавлення волі.

Раніше ми писали про те, що у Києві чоловік хотів вкрасти в "Сільпо" товар на 905 гривень, бо не хотів просити допомоги у своєї матері.