Приспешник Януковича Портнов мог курировать захват Крыма в 2014 году — расследование

Андрей Портнов. Фото: liga.net

Бывший заместитель главы администрации Януковича Андрей Портнов мог быть куратором оккупации Крыма в 2014 году. Сам Портнов бежал в Россию еще в феврале 2014 года.

Об этом говорится в расследовании hromadske "Пленки Портнова. Как отжимали Крым?".

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На записях в апреле-мае 2014 года человек с голосом, похожим на голос Портнова, общается с эксначальником главного управления юстиции Министерства юстиции Украины в Крыму Сергеем Коровченко и эксдепутатом Верховной Рады Украины Львом Миримским.

Один из разговоров датируется 5 апреля 2014 — то есть Портнов на тот момент уже два месяца не был в Украине, ведь выехал в феврале 2014 через КПВВ "Гоптовка" в сторону России. Мужчины на записи договариваются о встрече на следующий день в гостинице "Украина" в Москве.

На следующий день, 6 апреля 2014 года, человек с голосом, похожим на голос Портнова, по телефону Миримского говорит с Сергеем Коровченко.

Сергей Коровченков — это бывший начальник главного управления юстиции Министерства юстиции Украины в АР Крым, помощник и доверенное лицо Андрея Портнова.

По возвращении из Москвы в Киев Миримский постоянно общается с Коровченко. Они планируют совместную деловую поездку в оккупированный Крым 16 апреля 2014 года.

Как можно предположить из аудио, деловая поездка в оккупированный Крым происходит по указанию или по известному "партнеру", которым, вероятно, является Портнов. Миримский, судя по аудио, в поездке в оккупированный Крым будет главным, а Коровченко будет курировать решение определенных вопросов.

Что именно Коровченко и Миримский планировали делать в Крыму, как можно допустить по аудио, по сведению или указанию Портнова, пока неизвестно.

Однако известно, что украинские следователи открывали уголовное производство против Сергея Коровченко, в рамках которого следствие проверяло причастность Коровченко к подготовке перехода Крыма под "юрисдикцию" РФ.

Следующие аудио это подтверждают. На них Коровченко и Миримский обсуждают проигрыш в суде по какому-то гипотетическому делу и не знают — украинские или российские суды будут рассматривать предстоящую кассацию. Они вместе с тем подчеркивают, что на решение нужно как-то повлиять, и сделать это может "АВ" — как можно предположить аудио, говорится об Андрее Владимировиче Портнове.

На следующей записи Коровченко и Миримский уже прямо говорят о том, что должны решить судьбу почти 200 предприятий в оккупированном Крыму. В рамках того же уголовного производства следователи, кстати, проверяли причастность Коровченко к "переоформлению" имущества в оккупированном Крыму через суды.

Уже в другом телефонном разговоре Коровченко спрашивает Миримского четко, предоставят ли они офисные помещения российским юристам в рамках их работы по Крыму. И тот четко отвечает – да. Офисами россиян, как можно предположить из записей, соратники Портнова должны обеспечить не где-нибудь, а в оккупированном Крыму.

Кстати, в июле этого года Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, почему Совет национальной безопасности и обороны не вводит санкции против Андрея Портнова. По его словам, в СНБО не поступало такое представление.

Напомним, в 2023 году оккупационные российские войска в Крыму потеряли основную боеспособность флота. В настоящее время "основная крепость" стала для Путина уязвимым участком, который может рассыпаться в ближайшее время.