Поплічник Януковича Портнов міг курувати захоплення Криму у 2014 — розслідування

Андрій Портнов. Фото: liga.net

Колишній заступник голови адміністрації Януковича Андрій Портнов, міг бути куратором окупації Криму у 2014 році. Сам Портнов втік до Росії ще у лютому 2014-го року.

Про це йдеться у розслідуванні hromadske "Плівки Портнова. Як віджимали Крим?".

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На записах у квітні-травні 2014 році людина з голосом, який схожий на голос Портнова, спілкується з ексначальником головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Криму Сергієм Коровченком і ексдепутатом Верховної Ради України Левом Миримським.

Одна з розмов датується 5 квітня 2014 року — тобто Портнов на той момент уже два місяці не був в Україні, адже виїхав у лютому 2014 року через КПВВ "Гоптівка" в бік Росії. Чоловіки на записі домовляються про зустріч наступного дня у готелі "Україна" у Москві.

Наступного дня, 6 квітня 2014 року, людина з голосом, що схожий на голос Портнова, із телефона Миримського говорить із Сергієм Коровченком.

Сергій Коровченков — це колишній начальник головного управління юстиції Міністерства юстиції України в АР Крим, помічник і довірена особа Андрія Портнова.

Після повернення з Москви до Києва, Миримський постійно спілкується з Коровченком. Вони планують спільну ділову поїздку до окупованого Криму 16 квітня 2014 року.

Як можна припустити з аудіо, ділова поїздка до окупованого Криму відбувається з вказівки або з відома "партнера", яким, імовірно, є Портнов. Миримський, судячи з аудіо, у поїздці до окупованого Криму буде головним, а Коровченко — куруватиме розв’язання певних питань.

Що саме Коровченко і Миримський планували робити у Криму, як можна припустити з аудіо, з відома або вказівки Портнова, наразі невідомо.

Проте відомо, що українські слідчі відкривали кримінальне провадження на Сергія Коровченка, в рамках якого слідство перевіряло причетність Коровченка до підготовки переходу Криму під "юрисдикцію" РФ.

Наступні аудіо це підтверджують. На них Коровченко і Миримський обговорюють програш у суді у якійсь гіпотетичній справі, і не знають — українські чи російські суди розглядатимуть майбутню касацію. Вони разом із тим підкреслюють, що на рішення треба якось вплинути, і зробити це може "АВ" — як можна припустити з аудіо, йдеться про Андрія Володимировича Портнова.

На наступному записі Коровченко і Миримський уже напряму говорять про те, що мають вирішити долю майже 200 підприємств в окупованому Криму. У межах того самого кримінального провадження слідчі, до речі, перевіряли причетність Коровченка до "переоформлення" майна в окупованому Криму через суди.

Вже в іншій телефонній розмові Коровченко запитує у Миримського чітко, чи нададуть вони офісні приміщення російським юристам в межах їхньої роботи по Криму. І той чітко відповідає — так. Офісами росіян, як можна припустити із записів, соратники Портнова мають забезпечити не десь, а в окупованому Криму.

До речі, у липні цього року Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, чому Рада національної безпеки і оборони не запроваджує санкції проти Андрія Портнова. За його словами, до РНБО не надходило таке подання.

Нагадаємо, у 2023 році окупаційні російські війська у Криму втратили основну боєздатність флоту. Наразі "основна фортеця" стала для Путіна вразливою ділянкою, яка може розсипатися найближчим часом.