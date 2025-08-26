Тонны кофе ввозятся в Украину незаконно - Гетманцев

Растворимый кофе может подорожать. Фото: УНИАН

В Украину контрабандным путем попадает около трети всего объема кофе. Из-за этого государство теряет более миллиарда гривен ежегодно.

Об этом сообщает председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева.

Пост Гетманцева. Фото: скриншот

Как в Украину завозят кофе

Более того, вместе с контрабандой украинцы нередко получают продукцию сомнительного качества.

"Три тысячи тонн нелегального кофе (или каждая третья тонна) в год ввозится в Украину контрабандой мимо широко закрытых глаз таможенников и правоохранителей", — написал Гетманцев.

По его словам, ввоз кофе осуществляется под видом цикория, объемы импорта которого за последние два года выросли в несколько раз. В то же время нередко продукт завозят и вообще нелегально.

Впоследствии такой кофе или продается за наличные, или же фасуется под известными международными брендами и так же реализуется вне официального учета. Как отметил Даниил Гетманцев, речь идет не только о рынках вроде "Столички" или "Седьмого Километра" в Одессе, но и о многочисленных сетях продуктовых ритейлеров, измельченные на ФЛП.

"Только на этой группе товаров государство теряет более миллиарда в год, но к тому же потребитель получает некачественный, контрафактный товар", — сообщил глава комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Он отметил, что неспособность государства к противостоянию мошенникам или способность некоторых "государственников" к участию в них поражают.

