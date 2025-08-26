Відео
Понад мільярд втрат — тонни кави ввозяться в Україну незаконно

Понад мільярд втрат — тонни кави ввозяться в Україну незаконно

Ua ru
Дата публікації: 26 серпня 2025 20:57
Тонни кави ввозяться в Україну незаконно - Гетманцев
Розчинна кава може подорожчати. Фото: УНІАН

До України контрабандним шляхом потрапляє близько третини всього обсягу кави. Через це держава втрачає понад мільярд гривень щороку.

Про це повідомляє голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцева.

Як в Україну завозять каву

Ба більше, разом із контрабандою українці нерідко отримують продукцію сумнівної якості.

"Три тисячі тонн нелегальної кави (або кожна третя тонна) на рік ввозиться в Україну контрабандою повз широко заплющені очі митників та правоохоронців", — написав Гетманцев.

За його словами, ввезення кави здійснюється під виглядом цикорію, обсяги імпорту якого за останні два роки зросли у кілька разів. Водночас нерідко продукт завозять і взагалі нелегально.

Згодом така кава або продається за готівку, або ж фасується під відомими міжнародними брендами й так само реалізується поза офіційним обліком. Як наголосив Данило Гетманцев, йдеться не лише про ринки на кшталт "Столички" чи "Сьомого Кілометра" в Одесі, а й про численні мережі продуктових рітейлерів, подрібнені на ФОПів.

"Тільки на цій групі товарів держава втрачає більше мільярда на рік, але до того ж споживач отримує неякісний, контрафактний товар", — повідомив глава комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики.

Він наголосив, що неспроможність держави до протистояння шахраям або спроможність деяких "державників" до участі в них вражають.

контрабанда податки Данило Гетманцев кава експорт
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
