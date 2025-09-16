Видео
Более 5 тыс. целей — Зеленский рассказал, чем била РФ в сентябре

Более 5 тыс. целей — Зеленский рассказал, чем била РФ в сентябре

Ua ru
Дата публикации 16 сентября 2025 10:39
РФ с начала сентября запустила по Украине 3500 дронов, 190 ракет и 2500 авиационных бомб
Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Только с начала сентября Россия запустила по Украине более 3500 дронов различных типов и почти 190 ракет. А также более 2500 авиационных бомб.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram во вторник, 16 сентября.

Читайте также:

Зеленский предложил реализовать совместную защиту европейского неба

"Были провокации и против партнеров. Это именно тот воздушный террор, против которого Украина предлагает защищаться вместе. Чтобы никому не приходилось в спешке поднимать боевую авиацию и чувствовать давление России на свои границы. Сейчас именно то время, когда должны реализовать совместную защиту нашего европейского неба многослойной системой противовоздушной обороны", — подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что для этого есть все необходимые технологии.

"Нужны инвестиции и желание, нужны сильные действия и решения всех наших партнеров. Спасибо всем, кто помогает", — добавил глава государства.

Последствия сегодняшней ночной атаки

Кроме того, президент сообщил, что в Запорожье спасатели уже завершили ликвидацию пожаров после российского обстрела города реактивной артиллерией.

Более 5 тыс. целей — Зеленский рассказал, чем била РФ в сентябре - фото 1
Последствия атаки на Запорожье. Фото: ГСЧС

"Били намеренно ради террора наших людей — 13 получили ранения, среди них двое детей. Повреждено много жилых домов. На Николаевщине из-за обстрела обычной фермы погиб один человек", — говорится в сообщении.

Более 5 тыс. целей — Зеленский рассказал, чем била РФ в сентябре - фото 2
В результате обстрела повреждена машина спасателей в Киевской области. Фото: ГСЧС

Также под ударами были Киевская, Сумская, Харьковская, Донецкая и Херсонская области.

"Более сотни дронов и полторы сотни КАБов только за эту ночь. Всюду, где нужно, продолжается работа всех необходимых служб", — добавил Зеленский.

Более 5 тыс. целей — Зеленский рассказал, чем била РФ в сентябре - фото 3
В результате обстрела Харьковщины возник пожар. Фото: ГСЧС

Напомним, ранее в ГСЧС сообщали, что в результате ночного обстрела Запорожья погиб один человек.

В Киевской области в результате сегодняшней атаки дронов горела автостоянка возле торгового центра. Российские войска нанесли повторный удар по этому же объекту, когда пожар ликвидировали спасатели.

Владимир Зеленский оккупанты ракеты дроны война в Украине авиабомба
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
