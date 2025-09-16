Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакЕксклюзивКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу-бізнесАрміяШоу та зіркиЕкономікаTravelПромоПсихологіяКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаВійськоITЗіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаСьогодніМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1ПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономісткухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024ЛьвівПолітикаСвята

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Понад 5 тис. цілей — Зеленський розповів, чим била РФ у вересні

Понад 5 тис. цілей — Зеленський розповів, чим била РФ у вересні

Ua ru
Дата публікації: 16 вересня 2025 10:39
РФ з початку вересня запустила по Україні 3500 дронів, 190 ракет і 2500 авіаційних бомб
Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Лише з початку вересня Росія запустила по Україні понад 3500 дронів різних типів і майже 190 ракет. А також більш ніж 2500 авіаційних бомб.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Telegram у вівторок, 16 вересня.

Реклама
Читайте також:

Зеленський запропонував реалізувати спільний захист європейського неба

"Були провокації й проти партнерів. Це саме той повітряний терор, проти якого Україна пропонує захищатися разом. Щоб нікому не доводилося поспіхом підіймати бойову авіацію та відчувати тиск Росії на свої кордони. Зараз саме той час, коли маємо реалізувати спільний захист нашого європейського неба багатошаровою системою протиповітряної оборони", — наголосив Зеленський.

Він додав, що для цього є всі необхідні технології.

"Потрібні інвестиції та бажання, потрібні сильні дії та рішення всіх наших партнерів. Дякую всім, хто допомагає", — додав глава держави.

Наслідки сьогоднішньої нічної атаки

Крім того, президент повідомив, що у Запоріжжі рятувальники вже завершили ліквідацію пожеж після російського обстрілу міста реактивною артилерією.

Понад 5 тис. цілей — Зеленський розповів, чим била РФ у вересні - фото 1
Наслідки атаки на Запоріжжя. Фото: ДСНС

"Били навмисно заради терору наших людей — 13 зазнали поранень, серед них двоє дітей. Пошкоджено багато житлових будинків. На Миколаївщині через обстріл звичайної ферми загинула одна людина", — йдеться в повідомленні.

Понад 5 тис. цілей — Зеленський розповів, чим била РФ у вересні - фото 2
Внаслідок обстрілу пошкоджено машину рятувальників на Київщині. Фото: ДСНС

Також під ударами були Київщина, Сумщина, Харківщина, Донеччина та Херсонщина.

"Понад сотня дронів та півтори сотні КАБів лише за цю ніч. Всюди, де потрібно, триває робота всіх необхідних служб", — додав Зеленський.

Понад 5 тис. цілей — Зеленський розповів, чим била РФ у вересні - фото 3
Внаслідок обстрілу Харківщини виникла пожежа. Фото: ДСНС

Нагадаємо, раніше у ДСНС повідомляли, що внаслідок нічного обстрілу Запоріжжя загинула одна людина.

На Київщині внаслідок сьогоднішньої атаки дронів горіла автостоянка біля торговельного центру. Російські війська завдали повторного удару по цьому ж об’єкту, коли пожежу ліквідовували рятувальники.

Володимир Зеленський окупанти ракети дрони війна в Україні авіабомба
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації