РФ з початку вересня запустила по Україні 3500 дронів, 190 ракет і 2500 авіаційних бомб

Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Лише з початку вересня Росія запустила по Україні понад 3500 дронів різних типів і майже 190 ракет. А також більш ніж 2500 авіаційних бомб.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Telegram у вівторок, 16 вересня.

"Були провокації й проти партнерів. Це саме той повітряний терор, проти якого Україна пропонує захищатися разом. Щоб нікому не доводилося поспіхом підіймати бойову авіацію та відчувати тиск Росії на свої кордони. Зараз саме той час, коли маємо реалізувати спільний захист нашого європейського неба багатошаровою системою протиповітряної оборони", — наголосив Зеленський.

Він додав, що для цього є всі необхідні технології.

"Потрібні інвестиції та бажання, потрібні сильні дії та рішення всіх наших партнерів. Дякую всім, хто допомагає", — додав глава держави.

Наслідки сьогоднішньої нічної атаки

Крім того, президент повідомив, що у Запоріжжі рятувальники вже завершили ліквідацію пожеж після російського обстрілу міста реактивною артилерією.

Наслідки атаки на Запоріжжя. Фото: ДСНС

"Били навмисно заради терору наших людей — 13 зазнали поранень, серед них двоє дітей. Пошкоджено багато житлових будинків. На Миколаївщині через обстріл звичайної ферми загинула одна людина", — йдеться в повідомленні.

Внаслідок обстрілу пошкоджено машину рятувальників на Київщині. Фото: ДСНС

Також під ударами були Київщина, Сумщина, Харківщина, Донеччина та Херсонщина.

"Понад сотня дронів та півтори сотні КАБів лише за цю ніч. Всюди, де потрібно, триває робота всіх необхідних служб", — додав Зеленський.

Внаслідок обстрілу Харківщини виникла пожежа. Фото: ДСНС

Нагадаємо, раніше у ДСНС повідомляли, що внаслідок нічного обстрілу Запоріжжя загинула одна людина.

На Київщині внаслідок сьогоднішньої атаки дронів горіла автостоянка біля торговельного центру. Російські війська завдали повторного удару по цьому ж об’єкту, коли пожежу ліквідовували рятувальники.