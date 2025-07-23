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Главная Новости дня Более 160 боев — Генштаб назвал направления, где наступала РФ

Более 160 боев — Генштаб назвал направления, где наступала РФ

Ua ru
Дата публикации 23 июля 2025 09:00
На направлениях произошло 167 боев - сводка Генштаба по фронту
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Global Images Ukraine/Yuriy Mate

В Украине в среду, 23 июля, продолжается 1246-й день полномасштабной войны России. За минувшие сутки на фронте произошло 167 боевых столкновений.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба в Facebook.

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На Северо-Слобожанском и Курском направлениях защитники отбили 11 атак врага, также россияне 15 раз ударили с авиации, применив 28 КАБов и совершили 293 обстрела, три из которых — из РСЗО.

Ситуація на Північно-Слобожанському та Курсьокому напрямку 23 липня
Северо-Слобожанское и Курское направления. Фото: Генштаб

На Южно-Слобожанском направленииоккупанты один раз пытались прорвать оборонительные рубежи защитников в районе Западного.

Ситуація на Південно-Слобожанському напрямку 23 липня
Южно-Слобожанское направление. Фото: Генштаб

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Ситуація на Куп'янськомуу напрямку 23 липня
Купянское направление. Фото: Генштаб

На Лиманском направлении враг совершил 21 атаку, пытаясь прорваться в нашу оборону в районах населенных пунктов Грековка, Колодязи, Зеленая Долина, Мирное, Ямполовка, Торское и в направлении Серебрянки.

Ситуація на Лиманському напрямку 23 липня
Лиманское направление. Фото: Генштаб

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Северское направление. Фото: Генштаб

На Краматорском направлении состоялось одно боестолкновение вблизи Часового Яра.

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Краматорское направление. Фото: Генштаб

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Приднепровское направление. Фото: Генштаб

Напомним, 19 июня Президент Украины Владимир Зеленский нового командующего Сухопутных войск ВСУ. Им стал Геннадий Шаповалов.

Военный сделал первое заявление в должности и назвал главные задачи.

российские войска ВСУ Генштаб ВСУ война в Украине атака фронт
Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
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