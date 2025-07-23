На направлениях произошло 167 боев - сводка Генштаба по фронту

Более 160 боев — Генштаб назвал направления, где наступала РФ
В Украине в среду, 23 июля, продолжается 1246-й день полномасштабной войны России. За минувшие сутки на фронте произошло 167 боевых столкновений.
Об этом сообщила пресс-служба Генштаба в Facebook.
Ситуация на направлениях фронта
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях защитники отбили 11 атак врага, также россияне 15 раз ударили с авиации, применив 28 КАБов и совершили 293 обстрела, три из которых — из РСЗО.
На Южно-Слобожанском направленииоккупанты один раз пытались прорвать оборонительные рубежи защитников в районе Западного.
На Купянском направлении произошло четыре атаки РФ — воины отражали штурмовые действия противника в районах Голубовки, Степовой Новоселовки и Загрызового.
На Лиманском направлении враг совершил 21 атаку, пытаясь прорваться в нашу оборону в районах населенных пунктов Грековка, Колодязи, Зеленая Долина, Мирное, Ямполовка, Торское и в направлении Серебрянки.
На Северском направлении РФ осуществила четыре попытки продвижения в районе Григорьевки.
На Краматорском направлении состоялось одно боестолкновение вблизи Часового Яра.
На Торецком направлении россияне 13 раз атаковали в районах Дилиевки, Торецка, Александро-Калинового и Русиного Яра.
На Покровском направлении защитники остановили 74 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Полтавка, Новоторецкое, Новоэкономическое, Миролюбовка, Луч, Лысовка, Новоукраинка, Зверево, Удачное, Зеленый Кут, Дачное и Алексеевка.
На Новопавловском направлении враг совершил девять атак вблизи населенных пунктов Воскресенка, Ялта, Поддубное и Зеленое Поле.
На Приднепровском направлении захватчики семь раз пытались атаковать позиции украинских подразделений.
Напомним, 19 июня Президент Украины Владимир Зеленский нового командующего Сухопутных войск ВСУ. Им стал Геннадий Шаповалов.
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