На направлениях произошло 167 боев - сводка Генштаба по фронту

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Global Images Ukraine/Yuriy Mate

В Украине в среду, 23 июля, продолжается 1246-й день полномасштабной войны России. За минувшие сутки на фронте произошло 167 боевых столкновений.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба в Facebook.

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Ситуация на направлениях фронта

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях защитники отбили 11 атак врага, также россияне 15 раз ударили с авиации, применив 28 КАБов и совершили 293 обстрела, три из которых — из РСЗО.

Северо-Слобожанское и Курское направления. Фото: Генштаб

На Южно-Слобожанском направленииоккупанты один раз пытались прорвать оборонительные рубежи защитников в районе Западного.

Южно-Слобожанское направление. Фото: Генштаб

На Купянском направлении произошло четыре атаки РФ — воины отражали штурмовые действия противника в районах Голубовки, Степовой Новоселовки и Загрызового.

Купянское направление. Фото: Генштаб

На Лиманском направлении враг совершил 21 атаку, пытаясь прорваться в нашу оборону в районах населенных пунктов Грековка, Колодязи, Зеленая Долина, Мирное, Ямполовка, Торское и в направлении Серебрянки.

Лиманское направление. Фото: Генштаб

На Северском направлении РФ осуществила четыре попытки продвижения в районе Григорьевки.

Северское направление. Фото: Генштаб

На Краматорском направлении состоялось одно боестолкновение вблизи Часового Яра.

Краматорское направление. Фото: Генштаб

На Торецком направлении россияне 13 раз атаковали в районах Дилиевки, Торецка, Александро-Калинового и Русиного Яра.

Гуляйпольское направление. Фото: Генштаб

На Покровском направлении защитники остановили 74 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Полтавка, Новоторецкое, Новоэкономическое, Миролюбовка, Луч, Лысовка, Новоукраинка, Зверево, Удачное, Зеленый Кут, Дачное и Алексеевка.

Покровское направление. Фото: Генштаб

На Новопавловском направлении враг совершил девять атак вблизи населенных пунктов Воскресенка, Ялта, Поддубное и Зеленое Поле.

Новопавловское направление. Фото: Генштаб

На Приднепровском направлении захватчики семь раз пытались атаковать позиции украинских подразделений.

Приднепровское направление. Фото: Генштаб

Напомним, 19 июня Президент Украины Владимир Зеленский нового командующего Сухопутных войск ВСУ. Им стал Геннадий Шаповалов.

Военный сделал первое заявление в должности и назвал главные задачи.