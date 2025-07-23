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Головна Новини дня Понад 160 зіткнень — Генштаб назвав напрямки, де наступала РФ

Понад 160 зіткнень — Генштаб назвав напрямки, де наступала РФ

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Дата публікації: 23 липня 2025 09:00
На напрямках сталося 167 боїв — зведення Генштабу щодо фронту
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Global Images Ukraine/Yuriy Mate

В Україні у середу, 23 липня, триває 1246-й день повномасштабної війни Росії. За минулу добу на фронті відбулося 167 бойових зіткнень.

Про це повідомила пресслужба Генштабу у Facebook.

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російські війська ЗСУ Генштаб ЗСУ війна в Україні атака фронт
Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
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