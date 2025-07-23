На напрямках сталося 167 боїв — зведення Генштабу щодо фронту

Понад 160 зіткнень — Генштаб назвав напрямки, де наступала РФ
В Україні у середу, 23 липня, триває 1246-й день повномасштабної війни Росії. За минулу добу на фронті відбулося 167 бойових зіткнень.
Про це повідомила пресслужба Генштабу у Facebook.
Ситуація на напрямках фронту
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках захисники відбили 11 атак ворога, також росіяни 15 разів вдарили з авіації, застосувавши 28 КАБів та здійснили 293 обстріли, три із яких — із РСЗВ.
На Південно-Слобожанському напрямку окупанти один раз намагалися прорвати оборонні рубежі захисників у районі Западного.
На Куп’янському напрямку сталося чотири атаки РФ — воїни відбивали штурмові дії противника в районах Голубівки, Степової Новоселівки та Загризового.
На Лиманському напрямку ворог здійснив 21 атаку, намагаючись прорватися в нашу оборону у районах населених пунктів Греківка, Колодязі, Зелена Долина, Мирне, Ямполівка, Торське та в напрямку Серебрянки.
На Сіверському напрямку РФ здійснила чотири спроби просування в районі Григорівки.
На Краматорському напрямку відбулось одне боєзіткнення поблизу Часового Яру.
На Торецькому напрямку росіяни 13 разів атакували в районах Диліївки, Торецька, Олександро-Калинового та Русиного Яру.
На Покровському напрямку захисники зупинили 74 штурмові дії агресора в районах населених пунктів Полтавка, Новоторецьке, Новоекономічне, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Новоукраїнка, Звірове, Удачне, Зелений Кут, Дачне та Олексіївка.
На Новопавлівському напрямку ворог здійснив дев’ять атак поблизу населених пунктів Воскресенка, Ялта, Піддубне та Зелене Поле.
На Придніпровському напрямку загарбники сім разів намагалися атакувати позиції українських підрозділів.
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