На напрямках сталося 167 боїв — зведення Генштабу щодо фронту

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Global Images Ukraine/Yuriy Mate

В Україні у середу, 23 липня, триває 1246-й день повномасштабної війни Росії. За минулу добу на фронті відбулося 167 бойових зіткнень.

Про це повідомила пресслужба Генштабу у Facebook.

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Ситуація на напрямках фронту

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках захисники відбили 11 атак ворога, також росіяни 15 разів вдарили з авіації, застосувавши 28 КАБів та здійснили 293 обстріли, три із яких — із РСЗВ.

Північно-Слобожанський та Курський напрямки. Фото: Генштаб

На Південно-Слобожанському напрямку окупанти один раз намагалися прорвати оборонні рубежі захисників у районі Западного.

Південно-Слобожанський напрямок. Фото: Генштаб

На Куп’янському напрямку сталося чотири атаки РФ — воїни відбивали штурмові дії противника в районах Голубівки, Степової Новоселівки та Загризового.

Куп'янський напрямок. Фото: Генштаб

На Лиманському напрямку ворог здійснив 21 атаку, намагаючись прорватися в нашу оборону у районах населених пунктів Греківка, Колодязі, Зелена Долина, Мирне, Ямполівка, Торське та в напрямку Серебрянки.

Лиманський напрямок. Фото: Генштаб

На Сіверському напрямку РФ здійснила чотири спроби просування в районі Григорівки.

Сіверський напрямок. Фото: Генштаб

На Краматорському напрямку відбулось одне боєзіткнення поблизу Часового Яру.

Краматорський напрямок. Фото: Генштаб

На Торецькому напрямку росіяни 13 разів атакували в районах Диліївки, Торецька, Олександро-Калинового та Русиного Яру.

Гуляйпільський напрямок. Фото: Генштаб

На Покровському напрямку захисники зупинили 74 штурмові дії агресора в районах населених пунктів Полтавка, Новоторецьке, Новоекономічне, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Новоукраїнка, Звірове, Удачне, Зелений Кут, Дачне та Олексіївка.

Покровський напрямок. Фото: Генштаб

На Новопавлівському напрямку ворог здійснив дев’ять атак поблизу населених пунктів Воскресенка, Ялта, Піддубне та Зелене Поле.

Новопавлівський напрямок. Фото: Генштаб

На Придніпровському напрямку загарбники сім разів намагалися атакувати позиції українських підрозділів.

Придніпровський напрямок. Фото: Генштаб

Нагадаємо, 19 червня Президент України Володимир Зеленський нового командувача Сухопутних військ ЗСУ. Ним став Геннадій Шаповалов.

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