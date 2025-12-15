Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Помощь ВПЛ в прифронтовых городах требует изменений — Терехов

Помощь ВПЛ в прифронтовых городах требует изменений — Терехов

Ua ru
Дата публикации 15 декабря 2025 13:02
ВПЛ в прифронтовых громадах — Терехов призывает к новому подходу государства
Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: Харьковский городской совет

Ассоциация прифронтовых городов и громад призывает государство изменить подход к оказанию помощи внутренне перемещенным лицам, проживающим в регионах вблизи линии фронта. Речь идет о необходимости отойти от универсальных решений и учитывать реальные условия жизни людей в городах, постоянно находящихся под обстрелами.

Об этом заявил председатель Ассоциации прифронтовых городов и громад, Харьковский городской голова Игорь Терехов.

Реклама
Читайте также:

Терехов призывает государство изменить принципы оказания помощи ВПЛ на прифронтовых территориях

По его словам, нынешняя модель государственной поддержки не отражает различий между тыловыми населенными пунктами и громадами, которые ежедневно сталкиваются с повышенными рисками для безопасности, повреждением жилья и инфраструктуры.

Сейчас в Харькове официально зарегистрировано около 210 тысяч внутренне перемещенных лиц. Для временного размещения переселенцев в городе определены 54 общежития, в которых проживает более 6,8 тысячи человек. Несмотря на это большинство ВПЛ вынуждены самостоятельно арендовать жилье, несмотря на то, что Харьков регулярно подвергается ракетным и дроновым ударам.

Кроме того, Игорь Терехов обратил внимание на то, что ежемесячная помощь на проживание, которая сейчас составляет 2 тысячи гривен для взрослых и 3 тысячи гривен для детей и людей с инвалидностью, предоставляется по единому принципу для всей страны.

"Помощь на проживание должна учитывать уровни опасности. Невозможно ставить в один ряд людей в тыловом городе и тех, кто живет под постоянными обстрелами. Это не о привилегиях, а об адекватной и необходимой поддержке, которой требуют обстоятельства", — пояснил Игорь Терехов.

Поэтому Ассоциация прифронтовых городов и громад предлагает изменить подход к оказанию помощи ВПЛ в зависимости от ситуации с безопасностью в регионе.

Кроме того, организация призывает дополнить государственную политику поддержки переселенцев специальными решениями для прифронтовых общин. В частности, там настаивают обратить внимание развитие социального жилья и поддержку муниципальных программ долгосрочной аренды.

Напомним, также Игорь Терехов раскритиковал предложение о поднятии тарифа на распределение газа на прифронтовых территориях.

Отдельно Игорь Терехов называл ключевые проблемы, с которыми сталкиваются прифронтовые громады.

украинцы переселенцы Игорь Терехов ВПЛ социальная помощь госпомощь
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации