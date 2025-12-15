ВПЛ в прифронтовых громадах — Терехов призывает к новому подходу государства

Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: Харьковский городской совет

Ассоциация прифронтовых городов и громад призывает государство изменить подход к оказанию помощи внутренне перемещенным лицам, проживающим в регионах вблизи линии фронта. Речь идет о необходимости отойти от универсальных решений и учитывать реальные условия жизни людей в городах, постоянно находящихся под обстрелами.

Об этом заявил председатель Ассоциации прифронтовых городов и громад, Харьковский городской голова Игорь Терехов.

Реклама

Читайте также:

Терехов призывает государство изменить принципы оказания помощи ВПЛ на прифронтовых территориях

По его словам, нынешняя модель государственной поддержки не отражает различий между тыловыми населенными пунктами и громадами, которые ежедневно сталкиваются с повышенными рисками для безопасности, повреждением жилья и инфраструктуры.

Сейчас в Харькове официально зарегистрировано около 210 тысяч внутренне перемещенных лиц. Для временного размещения переселенцев в городе определены 54 общежития, в которых проживает более 6,8 тысячи человек. Несмотря на это большинство ВПЛ вынуждены самостоятельно арендовать жилье, несмотря на то, что Харьков регулярно подвергается ракетным и дроновым ударам.

Кроме того, Игорь Терехов обратил внимание на то, что ежемесячная помощь на проживание, которая сейчас составляет 2 тысячи гривен для взрослых и 3 тысячи гривен для детей и людей с инвалидностью, предоставляется по единому принципу для всей страны.

"Помощь на проживание должна учитывать уровни опасности. Невозможно ставить в один ряд людей в тыловом городе и тех, кто живет под постоянными обстрелами. Это не о привилегиях, а об адекватной и необходимой поддержке, которой требуют обстоятельства", — пояснил Игорь Терехов.

Поэтому Ассоциация прифронтовых городов и громад предлагает изменить подход к оказанию помощи ВПЛ в зависимости от ситуации с безопасностью в регионе.

Кроме того, организация призывает дополнить государственную политику поддержки переселенцев специальными решениями для прифронтовых общин. В частности, там настаивают обратить внимание развитие социального жилья и поддержку муниципальных программ долгосрочной аренды.

Напомним, также Игорь Терехов раскритиковал предложение о поднятии тарифа на распределение газа на прифронтовых территориях.

Отдельно Игорь Терехов называл ключевые проблемы, с которыми сталкиваются прифронтовые громады.