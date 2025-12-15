Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Допомога ВПО у прифронтових містах потребує змін — Терехов

Допомога ВПО у прифронтових містах потребує змін — Терехов

Ua ru
Дата публікації: 15 грудня 2025 13:02
ВПО у прифронтових громадах — Терехов закликає до нового підходу держави
Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: Харківська міська рада

Асоціація прифронтових міст та громад закликає державу змінити підхід до надання допомоги внутрішньо переміщеним особам, які проживають у регіонах поблизу лінії фронту. Йдеться про необхідність відійти від універсальних рішень і враховувати реальні умови життя людей у містах, що постійно перебувають під обстрілами.

Про це заявив голова Асоціації прифронтових міст та громад, Харківський міський голова Ігор Терехов.

Реклама
Читайте також:

Терехов закликає державу змінити принципи надання допомоги ВПО на прифронтових територіях

За його словами, нинішня модель державної підтримки не відображає відмінностей між тиловими населеними пунктами та громадами, які щодня стикаються з підвищеними ризиками для безпеки, пошкодженням житла та інфраструктури.

Нині у Харкові офіційно зареєстровано близько 210 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Для тимчасового розміщення переселенців у місті визначено 54 гуртожитки, в яких проживає понад 6,8 тисячі людей. Попри це більшість ВПО змушені самостійно орендувати житло, попри те, що Харків регулярно зазнає ракетних та дронових ударів.

Окрім того, Ігор Терехов звернув увагу на те, що щомісячна допомога на проживання, яка зараз становить  2 тисячі гривень для дорослих і 3 тисячі гривень для дітей та людей з інвалідністю, надається за єдиним принципом для всієї країни. 

"Допомога на проживання повинна враховувати рівні небезпеки. Неможливо ставити в один ряд людей у тиловому місті та тих, хто живе під постійними обстрілами. Це не про привілеї, а про адекватну та необхідну підтримку, якої вимагають обставини", — пояснив Ігор Терехов.

Через це Асоціація прифронтових міст та громад пропонує змінити підхід до надання допомоги ВПО залежно від безпекової ситуації в регіоні.

Крім того, організація закликає доповнити державну політику підтримки переселенців спеціальними рішеннями для прифронтових громад. Зокрема, там наполягають звернути увагу розвиток соціального житла та підтримку муніципальних програм довгострокової оренди.

Нагадаємо, також Ігор Терехов розкритикував пропозицію щодо підняття тарифу на розподіл газу на прифронтових територіях.

Окремо Ігор Терехов називав ключові проблеми, з якими стикаються прифронтові громади.

українці переселенці Ігор Терехов ВПО соціальна допомога держдопомога
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації