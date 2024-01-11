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Умерла автор панно на станции метро "Крещатик" Оксана Грудзинская

11 января 2024 20:18
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Умерла автор панно на станции метро "Крещатик" Оксана Грудзинская
Оксана Грудзинская. Фото: vechirniy.kyiv.ua
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Сегодня на 100 году жизни скончалась украинская художница и мастер керамики Оксана Грудзинская. Она запомнилась своей работой над декоративным панно в вестибюле киевской станции метро "Крещатик".

О смерти мастера сообщил Национальный музей декоративного искусства Украины.

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Кто такая Оксана Грудзинская

Умерла автор панно на станции метро "Крещатик" Оксана Грудзинская
Грудзинская в июле прошлого года на праздновании своего 100-летия. Источник: Facebook Галины Дюговской

Отметим, что Грудзинская Оксана Аркадиевна — заслуженная художница Украины и член Национального союза художников. Она родилась 28 июля 1923, работу начала в экспериментальной мастерской художественной керамики "Софийская гончарня". В 1970-х работала на комбинате монументального и декоративного искусства Художественного фонда Украины.

Умерла автор панно на станции метро "Крещатик" Оксана Грудзинская
Грудзинская со своей коллегой Шарай за работой. Источник: mundm.kiev.ua

Слава пришла к ней благодаря знаменитому панно на станции метро "Крещатик". Оно состоит из 12 типов керамических плиток с растительным орнаментом. Также она занималась оформлением интерьеров станций "Дарница", "Левобережная" и "Гидропарк", а также многих киевских построек.

Умерла автор панно на станции метро "Крещатик" Оксана Грудзинская
Панно Грудзинской. Источник: Facebook Нацмузея декоративного искусства Украины
Умерла автор панно на станции метро "Крещатик" Оксана Грудзинская
Оксана Грудзинская на фоне своего панно на станции "Крещатик". Источник: "Википедия"
Умерла автор панно на станции метро "Крещатик" Оксана Грудзинская
Другое панно авторства Грудзинской. Источник: Facebook Нацмузея декоративного искусства Украины

В течение 1990-2010 гг. преподавала живопись на кафедре керамики Киевской госакадемии декоративно-прикладного искусства и дизайна им. Михаила Бойчука.

Умерла автор панно на станции метро "Крещатик" Оксана Грудзинская
Одна из выставок работ Грудзинской. Источник: Facebook Нацмузея декоративного искусства Украины

Напомним, что ранее скончался известный украинский певец, народный артист Украины Виталий Белоножко. Артисту было 70 лет. Также недавно стало известно о смерти бывшего барабанщика немецкой рок-группы Scorpions Джеймса Коттака.

Киев
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метро
Украина
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