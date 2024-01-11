Умерла автор панно на станции метро "Крещатик" Оксана Грудзинская
Сегодня на 100 году жизни скончалась украинская художница и мастер керамики Оксана Грудзинская. Она запомнилась своей работой над декоративным панно в вестибюле киевской станции метро "Крещатик".
О смерти мастера сообщил Национальный музей декоративного искусства Украины.
Кто такая Оксана Грудзинская
Отметим, что Грудзинская Оксана Аркадиевна — заслуженная художница Украины и член Национального союза художников. Она родилась 28 июля 1923, работу начала в экспериментальной мастерской художественной керамики "Софийская гончарня". В 1970-х работала на комбинате монументального и декоративного искусства Художественного фонда Украины.
Слава пришла к ней благодаря знаменитому панно на станции метро "Крещатик". Оно состоит из 12 типов керамических плиток с растительным орнаментом. Также она занималась оформлением интерьеров станций "Дарница", "Левобережная" и "Гидропарк", а также многих киевских построек.
В течение 1990-2010 гг. преподавала живопись на кафедре керамики Киевской госакадемии декоративно-прикладного искусства и дизайна им. Михаила Бойчука.
Напомним, что ранее скончался известный украинский певец, народный артист Украины Виталий Белоножко. Артисту было 70 лет. Также недавно стало известно о смерти бывшего барабанщика немецкой рок-группы Scorpions Джеймса Коттака.
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