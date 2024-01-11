Померла авторка панно на станції метро "Хрещатик" Оксана Грудзинська

Оксана Грудзинська. Фото: vechirniy.kyiv.ua

Сьогодні на 100 році життя померла українська художниця й майстерка кераміки Оксана Грудзинська. Вона запам'яталася своєю роботою над декоративним панно у вестибюлі київської станції метро "Хрещатик".

Про смерть майстрині повідомив Національний музей декоративного мистецтва України.

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Хто така Оксана Грудзинська

Грудзинська торік у липні на святкуванні свого 100-річчя. Джерело: Facebook Галини Дюговської

Відзначимо, що Грудзинська Оксана Аркадіївна — заслужена художниця України та членкиня Національної спілки художників. Вона народилася 28 липня 1923 року, роботу розпочала в експериментальній майстерні художньої кераміки "Софійська гончарня". У 1970-х працювала на комбінаті монументального та декоративного мистецтва Художнього фонду України.

Грудзинська зі своєю колегою Шарай за роботою. Джерело: mundm.kiev.ua

Слава прийшла до неї завдяки знаменитому панно на станції метро "Хрещатик". Воно складається з 12 типів керамічних плиток з рослинним орнаментом. Також вона займалася оформленням інтер'єрів станцій "Дарниця", "Лівобережна" та "Гідропарк", а також багатьох київських споруд.

Панно Грудзинської. Джерело: Facebook Нацмузея декоративного мистецтва України

Оксана Грудзинська на тлі свого панно на станції "Хрещатик". Джерело: "Вікіпедія"

Інше панно авторства Грузинської. Джерело: Facebook Нацмузея декоративного мистецтва України

Протягом 1990-2010 рр. викладала живопис на кафедрі кераміки Київської держакадемії декоративно-ужиткового мистецтва та дизайну ім. Михайла Бойчука.

Одна з виставок робіт Грудзинської. Джерело: Facebook Нацмузея декоративного мистецтва України

Нагадаємо, що раніше помер відомий український співак, народний артист України Віталій Білоножко. Артистові було 70 років. Також не так давно стало відомо про смерть колишнього барабанщика німецького рок-гурту Scorpions Джеймса Коттака.