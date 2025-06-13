Умер Гриша Чайка — музыкант и участник команды Океана Эльзы

Умер музыкант Гриша Чайка — участник группы "Океана Эльзы"
12 июня после длительной борьбы с раком крови ушел из жизни Гриша Чайка — украинский музыкант, основатель группы "4АЙКА", гитарист и техник "Океана Эльзы", участник групп Sunsay и Kislorod.
О потере сообщили участники "Океана Эльзы".
Умер участник группы "Океан Эльзы"
Участники группы "Океан Эльзы" назвали Гришу талантливым музыкантом и важной частью их концертной команды
"Ушел из жизни Гриша Чайка. Талантливый музыкант, гитарист группы 4АЙКА, участник нашей концертной команды, с которым мы работали много лет. Последние месяцы он боролся со страшной болезнью, но Бог забрал его к себе. Светлая память тебе, друг", — говорится в заметке группы.
Что известно о Григории Чайке
Григорий Чайка родился 13 сентября 1977 года в Харькове. В 2000 году он основал группу "4АЙКА", один из первых acid-jazz проектов в Украине.
На протяжении лет был участником коллективов Sunsay и Kislorod, а с 2015-го — сессионным гитаристом и техником группы "Океан Эльзы". Гриша регулярно выступал на концертах в поддержку ВСУ и участвовал в крупных гастрольных турах.
Григорий Чайка 11 мая обнародовал сообщение нас вои странице в Instagram, что у него диагностировали рак крови, и заявил, что впереди будет тяжелое лечение.
За 3 недели до смерти, 17 мая, Григорий Чайка писал, что приближается к ремиссии и просил подписчиков помочь донатом на лекарства и стать донором крови.
Два дня назад, 11 июня, музыкант в очередной раз обратился к подписчикам с призывом помочь ему и стать донором крови. Он отметил, что перенес две химиотерапии и его состояние нестабильное: "Сейчас я на восстановлении после второй химии, не могу сказать, что все хорошо, очень и очень по-разному бывает".
У него остались жена и маленькая дочь Полина.
Реакция Святослава Вакарчука на смерть Чайки
Фронтмен "Океана Эльзы" Святослав Вакарчук также почтил память Чайки трогательным сообщением.
"Подумалось, что слова песни "Двое", которую мы выпустили именно сейчас, будто напоминают, что настоящая духовная и эмоциональная связь между людьми — дает большую силу и вдохновение тем, кто ее действительно чувствует Где бы ты ни был на земле...Или в небесах не летал... Покойся с Богом, дорогой Гриша @grisha_chayka! Ты — навсегда с нами", — написал Вакарчук.
Напомним, в Сумской области недавно погиб заслуженный известный артист Одесской оперы — он распрощался с жизнью во время выполнения волонтерской миссии.
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