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Умер музыкант Гриша Чайка — участник группы "Океана Эльзы"

13 июня 2025 08:21
Анастасия Постоенко - Редактор
Умер Гриша Чайка — музыкант и участник команды Океана Эльзы
Гриша Чайка. Фото: Instagram/@grisha_chayka
Анастасия Постоенко - Редактор

12 июня после длительной борьбы с раком крови ушел из жизни Гриша Чайка — украинский музыкант, основатель группы "4АЙКА", гитарист и техник "Океана Эльзы", участник групп Sunsay и Kislorod.

О потере сообщили участники "Океана Эльзы".

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Участники группы "Океан Эльзы" назвали Гришу талантливым музыкантом и важной частью их концертной команды

"Ушел из жизни Гриша Чайка. Талантливый музыкант, гитарист группы 4АЙКА, участник нашей концертной команды, с которым мы работали много лет. Последние месяцы он боролся со страшной болезнью, но Бог забрал его к себе. Светлая память тебе, друг", — говорится в заметке группы.

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Публикация группы. Фото: скриншот

Что известно о Григории Чайке

Григорий Чайка родился 13 сентября 1977 года в Харькове. В 2000 году он основал группу "4АЙКА", один из первых acid-jazz проектов в Украине.

На протяжении лет был участником коллективов Sunsay и Kislorod, а с 2015-го — сессионным гитаристом и техником группы "Океан Эльзы". Гриша регулярно выступал на концертах в поддержку ВСУ и участвовал в крупных гастрольных турах.

Григорий Чайка 11 мая обнародовал сообщение нас вои странице в Instagram, что у него диагностировали рак крови, и заявил, что впереди будет тяжелое лечение.

За 3 недели до смерти, 17 мая, Григорий Чайка писал, что приближается к ремиссии и просил подписчиков помочь донатом на лекарства и стать донором крови.

Два дня назад, 11 июня, музыкант в очередной раз обратился к подписчикам с призывом помочь ему и стать донором крови. Он отметил, что перенес две химиотерапии и его состояние нестабильное: "Сейчас я на восстановлении после второй химии, не могу сказать, что все хорошо, очень и очень по-разному бывает".

У него остались жена и маленькая дочь Полина.

Реакция Святослава Вакарчука на смерть Чайки

Фронтмен "Океана Эльзы" Святослав Вакарчук также почтил память Чайки трогательным сообщением.

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Сообщение Святослава Вакарчука. Фото: скриншот

"Подумалось, что слова песни "Двое", которую мы выпустили именно сейчас, будто напоминают, что настоящая духовная и эмоциональная связь между людьми — дает большую силу и вдохновение тем, кто ее действительно чувствует Где бы ты ни был на земле...Или в небесах не летал... Покойся с Богом, дорогой Гриша @grisha_chayka! Ты — навсегда с нами", — написал Вакарчук.

Напомним, в Сумской области недавно погиб заслуженный известный артист Одесской оперы — он распрощался с жизнью во время выполнения волонтерской миссии.

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