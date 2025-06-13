Помер Гриша Чайка — музикант і учасник команди Океану Ельзи

Гриша Чайка. Фото: Instagram/@grisha_chayka

12 червня після тривалої боротьби з раком крові пішов із життя Гриша Чайка — український музикант, засновник гурту "4АЙКА", гітарист і технік "Океану Ельзи", учасник гуртів Sunsay та Kislorod.

Про втрату повідомили учасники "Океану Ельзи".

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Учасники гурту "Океан Ельзи" назвали Гришу талановитим музикантом і важливою частиною їхньої концертної команди

"Пішов з життя Гриша Чайка. Талановитий музикант, гітарист гурту 4АЙКА, учасник нашої концертної команди, з яким ми працювали багато років. Останні місяці він боровся зі страшною хворобою, але Бог забрав його до себе. Світла пам’ять тобі, друже", — йдеться у дописі групи.

Публікація гурту. Фото: скриншот

Що відомо про Григорія Чайку

Григорій Чайка народився 13 вересня 1977 року в Харкові. У 2000 році він заснував гурт "4АЙКА", один із перших acid-jazz проєктів в Україні.

Упродовж років був учасником колективів Sunsay і Kislorod, а з 2015-го — сесійним гітаристом і техніком гурту "Океан Ельзи". Гриша регулярно виступав на концертах на підтримку ЗСУ та брав участь у великих гастрольних турах.

Григорій Чайка 11 травня оприлюднив допис на своїй сторінці у Instagram, що у нього діагностували рак крові, та заявив, що попереду буде важке лікування.

За 3 тижні до смерті, 17 травня, Григорій Чайка писав, що наближається до ремісії і просив підписників допомогти донатом на ліки та стати донором крові.

Два дні тому, 11 червня, музикант вкотре звернувся до підписників із закликом допомогти йому та стати донором крові. Він зауважив, що переніс дві хіміотерапії і його стан нестабільний: "Зараз я на відновленні після другої хімії, не можу сказати, що все добре, дуже і дуже по-різному буває".

У нього залишилися дружина та маленька донька Поліна.

Реакція Святослава Вакарчука на смерть Чайки

Фронтмен "Океану Ельзи" Святослав Вакарчук також вшанував пам’ять Чайки зворушливим дописом.

Допис Святослава Вакарчука. Фото: скриншот

"Подумалось, що слова пісні "Двоє", яку ми випустили саме зараз, ніби нагадують, що справжній духовний та емоційний звʼязок між людьми — дає велику силу і натхнення тим, хто його справді відчуває Де б ти не був на землі...Чи в небесах не літав...Спочивай з Богом, дорогий Гріша @grisha_chayka! Ти — назавжди з нами", — написав Вакарчук.

Нагадаємо, у Сумській області нещодавно загинув заслужений відомий артист Одеської опери — він розпрощався з життям під час виконання волонтерської місії.