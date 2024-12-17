Умер эксначальник Хмельницкой ОГА Дмитрий Габинет

Дмитрий Габинет. Фото: Facebook Сергея Тюрина

В Украине в возрасте 41 года умер Дмитрий Габинет, который в 2019-2020 годах был председателем Хмельницкой облгосадминистрации. Также он был юристом и преподавателем в нескольких вузах.

Об этом в Facebook сообщил начальник Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин во вторник, 17 декабря.

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Умер экс-начальник Хмельницкой ОГА

"С глубокой грустью сообщаю, что ушел из жизни Дмитрий Анатольевич Габинет, украинский юрист, преподаватель, председатель Хмельницкой облгосадминистрации 2019-2020 годов", — написал Тюрин.

Дмитрий Габинет имел степень кандидата юридических наук. Он работал преподавателем в Хмельницком университете управления и права и в Хмельницком кооперативном торгово-экономическом институте.

Габинет возглавлял общественную организацию "Форпост Народовластия" и был руководителем Хмельницкого информационно-консультационного центра UMCS и помощником народного депутата Николая Стефанчука.

28 октября 2019 Кабмин поддержал назначение Дмитрия Габинета главой Хмельницкой ОГА. В этой должности он работал до 24 ноября 2020 года.

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