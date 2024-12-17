Помер ексначальник Хмельницької ОДА Дмитро Габінет

Дмитро Габінет. Фото: Facebook Сергія Тюріна

В Україні у віці 41 рік помер Дмитро Габінет, який у 2019-2020 роках був головою Хмельницької обласної державної адміністрації. Також він був юристом та викладачем у кількох вишах.

Про це у Facebook повідомив начальник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін у вівторок, 17 грудня.

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"З глибоким сумом повідомляю, що пішов з життя Дмитро Анатолійович Габінет, український юрист, викладач, голова Хмельницької обласної державної адміністрації 2019-2020 років", — написав Тюрін.

Дмитро Габінет мав ступінь кандидата юридичних наук. Він працював викладачем у Хмельницькому університеті управління та права і в Хмельницькому кооперативному торговельно-економічному інституті.

Також Габінет очолював громадську організацію "Форпост Народовладдя" та був очільником Хмельницького інформаційно-консультаційного центру UMCS та помічником народного депутата Миколи Стефанчука.

28 жовтня 2019 року Кабмін підтримав призначення Дмитра Габінета головою Хмельницької ОДА. На цій посаді він працював до 24 листопада 2020 року.

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