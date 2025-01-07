Борис Гройсман умер 7 января — что известно об отце экс-премьера

Борис и Владимир Гройсман. facebook/Владимир Гройсман

Отец бывшего премьер-министра Украины Борис Гройсман умер в возрасте 78 лет. Он был депутатом Винницкого городского совета многих созывов.

Об этом сообщил сын погибшего, Владимир Гройсман в Instagram.

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"Мой Отец, мой Друг. Спасибо тебе за все. Люблю тебя. Покойся с миром. Светлая память, мой родной", — написал Владимир Гройсман в соцсетях.

Скриншот сообщения Владимира Гройсмана

Известно, что Борису Гройсману было 78 лет. Сейчас причины его смерти не разглашаются.

Что известно о Борисе Гройсмане

Борис Исаакович Гройсман родился 22 августа 1946 года в Виннице. Начал работать он в 1962 году токарем на Винницком агрегатном заводе. Служил в Советской армии, после чего получил образование в Винницком техникуме электровакуумного приборостроения.

Гройсман работал на различных предприятия Винницы. Так, в 1990 году он возглавил кооператив "Школьник", а в 1994 году основал частное предприятие "Юность", где оставался генеральным директором до последних дней.

Уже с 2002 по 2020 годы он занимался политической деятельностью и был депутатом Винницкого городского совета нескольких созывов.

2002-2006 гг. — депутат по округу №30;

2010-2015 гг. — депутат 6-го созыва по округу №13;

2015-2020 гг. — депутат 7-го созыва.

Напомним, на 73-м году жизни умер арбитр Международной федерации шахмат (ФИДЕ) Сергей Голубев. Он был не только выдающимся игроком, но и организатором и детским тренером-воспитателем.

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