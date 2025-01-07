Борис Гройсман помер 7 січня — що відомо про батька експрем'єра

Борис та Володимир Гройсмани. facebook/Володимир Гройсман

Батько колишнього прем'єр-міністра України Борис Гройсман помер у віці 78 років. Він був депутатом Вінницької міської ради багатьох скликань.

Про це повідомив син загиблого, Володимир Гройсман в Instagram.

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"Мій Батько, мій Друг. Дякую тобі за все. Люблю тебе. Спочивай з миром. Світла пам’ять, мій рідний", — написав Володимир Гройсман у соцмережах.

Скриншот допису Володимира Гройсмана

Відомо, що Борису Гройсману було 78 років. Наразі причини його смерті не розголошуються.

Що відомо про Бориса Гройсмана

Борис Ісакович Гройсман народився 22 серпня 1946 року у Вінниці. Почав працювати він у 1962 році токарем на Вінницькому агрегатному заводі. Служив у Радянській армії, після чого здобув освіту у Вінницькому технікумі електровакуумного приладобудування.

Гройсман працював на різних підприємства Вінниці. Так, 1990 року він очолив кооператив "Школяр", а в 1994 році заснував приватне підприємство "Юність", де залишався генеральним директором до останніх днів.

Вже з 2002 по 2020 роки він займався політичною діяльністю та був депутатом Вінницької міської ради кількох скликань.

2002-2006 рр. — депутат по округу №30;

2010-2015 рр. — депутат 6-го скликання по округу №13;

2015-2020 рр. — депутат 7-го скликання.

Нагадаємо, на 73-му році життя помер арбітр Міжнародної федерації шахів (ФІДЕ) Сергій Голубєв. Він був не тільки видатним гравцем, але й організатором і дитячим тренером-вихователем.

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