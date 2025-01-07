Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Помер батько експрем'єра України Борис Гройсман arrow

Помер батько експрем'єра України Борис Гройсман

7 січня 2025 11:30
Карина Приходько - Редактор
Борис Гройсман помер 7 січня — що відомо про батька експрем'єра
Борис та Володимир Гройсмани. facebook/Володимир Гройсман
Карина Приходько - Редактор

Батько колишнього прем'єр-міністра України Борис Гройсман помер у віці 78 років. Він був депутатом Вінницької міської ради багатьох скликань.

Про це повідомив син загиблого, Володимир Гройсман в Instagram.

Читайте також:

Смерть Бориса Гройсмана

"Мій Батько, мій Друг. Дякую тобі за все. Люблю тебе. Спочивай з миром. Світла пам’ять, мій рідний", — написав Володимир Гройсман у соцмережах. 

помер Борис Гройсман
Скриншот допису Володимира Гройсмана

Відомо, що Борису Гройсману було 78 років. Наразі причини його смерті не розголошуються.

Що відомо про Бориса Гройсмана

Борис Ісакович Гройсман народився 22 серпня 1946 року у Вінниці. Почав працювати він у 1962 році токарем на Вінницькому агрегатному заводі. Служив у Радянській армії, після чого здобув освіту у Вінницькому технікумі електровакуумного приладобудування. 

Гройсман працював на різних підприємства Вінниці. Так, 1990 року він очолив кооператив "Школяр", а в 1994 році заснував приватне підприємство "Юність", де залишався генеральним директором до останніх днів.

Вже з 2002 по 2020 роки він займався політичною діяльністю та був депутатом Вінницької міської ради кількох скликань.

  • 2002-2006 рр. — депутат по округу №30;
  • 2010-2015 рр. — депутат 6-го скликання по округу №13;
  • 2015-2020 рр. — депутат 7-го скликання.

Нагадаємо, на 73-му році життя помер арбітр Міжнародної федерації шахів (ФІДЕ) Сергій Голубєв. Він був не тільки видатним гравцем, але й організатором і дитячим тренером-вихователем.

Також ми писали, що на війні загинув музичний редактор "МастерШеф" Антон Вовк

смерть Україна Вінницька область місцеві депутати народні депутати

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

13:51 У чорному списку — які долари не приймають банки та обмінники

13:47 Українські дрони вдарили по РЕБ і логістиці росіян — відео ГУР

13:43 У Курську атакували важливий воєнний об'єкт Росії, — ЦПД

13:35 У США є загиблі внаслідок потужної снігової бурі

13:31 На каяку через кордон — на Одещині затримали екстремала

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

13:28 Ніби не січень — якою буде погода у Львові завтра

13:25 Сибіга озвучив суму допомоги Україні від Ісландії та нові угоди

13:22 Скільки українців довіряють Зеленському — опитування КМІС

13:16 В Україні стрімко зростають зарплати — хто заробляє більше

13:08 У МЗС відреагували на перенесення візиту Келлогга до Києва

13:51 У чорному списку — які долари не приймають банки та обмінники

13:47 Українські дрони вдарили по РЕБ і логістиці росіян — відео ГУР

13:43 У Курську атакували важливий воєнний об'єкт Росії, — ЦПД

13:35 У США є загиблі внаслідок потужної снігової бурі

13:31 На каяку через кордон — на Одещині затримали екстремала

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

13:28 Ніби не січень — якою буде погода у Львові завтра

13:25 Сибіга озвучив суму допомоги Україні від Ісландії та нові угоди

13:22 Скільки українців довіряють Зеленському — опитування КМІС

13:16 В Україні стрімко зростають зарплати — хто заробляє більше

13:08 У МЗС відреагували на перенесення візиту Келлогга до Києва

06:40 Ціни на брухт у січні — скільки коштує 1 кг чормету в Україні

06:20 Закриття ФОП в Україні — як підвищення податків впливає на бізнес

6 січня 2025

12:35 Ціни на золото у січні — скільки коштують дорогоцінні метали

5 січня 2025

06:38 Курс, тарифи та ціни на продукти — що чекає українців у 2025 році

4 січня 2025

06:00 Відключення по-новому та ріст тарифів — чого чекати у новому році

3 січня 2025
Ексклюзив

22:37 Скільки Україна проживе без допомоги США — прогноз економіста

19:42 Закінчення війни у 2025 році — у що вірять одесити

Ексклюзив

06:33 Зростання цін не зупинити — скільки коштуватиме долар у 2025 році

2 січня 2025

06:53 Рейтинг українських банків — де краще зберігати заощадження

06:50 Які території здобула та втратила Україна протягом 2024 року

Text

13:00 План Трампа та візит спецпредставника по Україні — ефір День.LIVE

Text

12:04 Росіяни вдарили по автобусу в Херсоні — який стан потерпілих

Text

10:33 Економіст вказав чому в Україні буде криза з кадрами після війни

Text

08:00 Заява Зеленського про Курськ та реакція РФ — ефір Ранок.LIVE

6 січня 2025
Text

22:56 Це джокер — військовий прокоментував Курську операцію

Text

22:40 Військовий заявив, що у питанні мобілізації не вистачає держави

Text

22:32 Ігнатьєв заявив, що бізнес за пів року збудував 200 МВт СЕС

Text

20:23 Дунда заявив, чи вплине відставка Трюдо на відносини з Україною

Text

18:13 Водохреще в Києві — як підготували локації для охочих зануритися

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

17:50 Макрон розповів про майбутні переговори — ефір Вечір.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:18 Кнопкові телефони повертаються — чому варто перейти на них

27 грудня 2024

06:11 Забута каша, корисніша за гречку — знижує холестерин та очищає

1 січня 2025

07:06 Вони небезпечні для телефона — які повідомлення краще видаляти

31 грудня 2024

05:45 Пенсії у 2025 році — хто та чому повинен повернути гроші державі

30 грудня 2024

12:23 На Землі змінюється тривалість доби — що на це впливає

31 грудня 2024

14:55 Безплатний проїзд у маршрутках — кому доступна пільга у 2025 році

30 грудня 2024

04:30 Придатний чи непридатний — в ТЦК пояснили основні відмінності

5 січня 2025

03:59 Східний гороскоп на 2025 рік — що принесе знакам Дерев'яна Змія

3 січня 2025

16:54 Коли сіяти перець на розсаду в 2025 році за місячним календарем

1 січня 2025

17:33 Податок на нерухомість 2025 — що зміниться для власників житла