Пользователи жалуются на сбой в работе ChatGPT
Пользователи жалуются на сбои в работе ChatGPT в воскресенье, 19 июля. Накануне сбои наблюдались в сервисах Meta и X.
Об этом сообщает сервис Downdetector, передает Новини.LIVE.
Проблемы в работе ChatGPT
"Отчеты пользователей указывают на возможные проблемы с OpenAI", — говорится в сообщении.
В то же время OpenAI также подтверждает наличие проблем.
Сообщается, что ни новые ответы, ни предыдущие диалоги пока не загружаются.
При этом сбой наблюдается не у всех пользователей — часть из них продолжает пользоваться сервисом без помех.
Как писали Новини.LIVE, 19 июля пользователи из разных стран массово жаловались на сбои в работе социальных сетей Facebook, Instagram и X. Из-за технических проблем многие не могли обновить ленту новостей, просмотреть посты или воспользоваться отдельными функциями платформ.
Ранее мы рассказывали, какую информацию не следует передавать чат-ботам. В частности, речь идет о личной информации, финансовых данных и паролях от аккаунтов.
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