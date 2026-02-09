Нардеп требовал взятку в 85 тыс. гривен — что решил суд

Суд. Иллюстративное фото: Freepik

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила в силе приговор народному депутату Украины, которого разоблачили на коррупционной схеме с государственными землями. За получение 85 тысяч долларов США взятки суд назначил ему четыре года лишения свободы.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины

Нардеп получил четыре года тюрьмы за взятку

По материалам СБУ, НАБУ и САП Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила в силе обвинительный приговор народному депутату Украины.

В августе 2023 года чиновника задержали "на горячем" во время получения взятки в размере 85 тысяч долларов США. Денежные средства он требовал за содействие в передаче в аренду государственных земельных участков, находящихся в пользовании Национальной академии аграрных наук Украины.

По данным следствия, за указанную сумму нардеп обещал столичному предпринимателю обеспечить доступ к обработке этих земель. Для "решения вопроса" он уверял бизнесмена, что использует собственные связи в государственных органах и учреждениях.

По результатам рассмотрения дела Апелляционная палата ВАКС признала народного депутата виновным в злоупотреблении влиянием и отправила за решетку на четыре года.

Кроме реального тюремного срока, суд принял решение лишить осужденного права быть избранным в органы государственной власти и местного самоуправления, а также занимать должности государственной службы сроком на три года с конфискацией всего имущества.

