Главная Новости дня Получил взятку в 85 тыс. долл. — суд отправил нардепа за решетку

Получил взятку в 85 тыс. долл. — суд отправил нардепа за решетку

Ua ru
Дата публикации 9 февраля 2026 16:35
Нардеп требовал взятку в 85 тыс. гривен — что решил суд
Суд. Иллюстративное фото: Freepik

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила в силе приговор народному депутату Украины, которого разоблачили на коррупционной схеме с государственными землями. За получение 85 тысяч долларов США взятки суд назначил ему четыре года лишения свободы.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, информирует Новини.LIVE.

Читайте также:

Нардеп получил четыре года тюрьмы за взятку

По материалам СБУ, НАБУ и САП Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила в силе обвинительный приговор народному депутату Украины.

В августе 2023 года чиновника задержали "на горячем" во время получения взятки в размере 85 тысяч долларов США. Денежные средства он требовал за содействие в передаче в аренду государственных земельных участков, находящихся в пользовании Национальной академии аграрных наук Украины.

По данным следствия, за указанную сумму нардеп обещал столичному предпринимателю обеспечить доступ к обработке этих земель. Для "решения вопроса" он уверял бизнесмена, что использует собственные связи в государственных органах и учреждениях.

По результатам рассмотрения дела Апелляционная палата ВАКС признала народного депутата виновным в злоупотреблении влиянием и отправила за решетку на четыре года.

Кроме реального тюремного срока, суд принял решение лишить осужденного права быть избранным в органы государственной власти и местного самоуправления, а также занимать должности государственной службы сроком на три года с конфискацией всего имущества.

Напомним, в Киеве будут судить главу ВВК за взяточничество и перевод бойцов в тыл.

А также чиновника КГГА задержали на взятке в 1,2 млн гривен.

Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
