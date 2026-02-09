Нардепа вимагав хабар у 85 тис. гривень — що вирішив суд

Суд. Ілюстративне фото: Freepik

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила в силі вирок народному депутату України, якого викрили на корупційній схемі із державними землями. За отримання 85 тисяч доларів США хабаря суд призначив йому чотири роки позбавлення волі.

Про це повідомили у Службі безпеки України, інформує Новини.LIVE.

Нардеп отримав чотири роки в'язниці за хабар

За матеріалами СБУ, НАБУ та САП Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила в силі обвинувальний вирок народному депутату України.

У серпні 2023 року посадовця затримали "на гарячому" під час отримання хабаря у розмірі 85 тисяч доларів США. Грошові кошти він вимагав за сприяння в передачі в оренду державних земельних ділянок, що перебувають у користуванні Національної академії аграрних наук України.

За даними слідства, за вказану суму нардеп обіцяв столичному підприємцю забезпечити доступ до обробітку цих земель. Для "вирішення питання" він запевняв бізнесмена, що використає власні зв'язки у державних органах та установах.

За результатами розгляду справи Апеляційна палата ВАКС визнала народного депутата винним у зловживанні впливом та відправила за ґрати на чотири роки.

Окрім реального тюремного строку, суд ухвалив рішення позбавити засудженого права бути обраним до органів державної влади та місцевого самоврядування, а також обіймати посади державної служби строком на три роки з конфіскацією всього майна.

