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Полтавчанин поджег керосином знакомого — что решил суд

13 января 2025 01:32
Виктория Козырь - редактор
Как суд наказал жителя Полтавы, который во время конфликта поджег своего знакомого, от чего тот умер
Место, где подсудимый поджег своего знакомого. Фото: Полтавская областная прокуратура
Виктория Козырь - редактор

Житель Полтавы поконфликтовал со своим знакомым и поджег его, облив керосином. За содеянное мужчину привлекли к уголовной ответственности.

Об этом в п'пятницу, 10 января, сообщили в Полтавской областной прокуратуре.

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Детали дела

Инцидент произошел 2 января 2023 года. Фигурант пригласил к себе в гости знакомого. Во время застолья мужчины поссорились. В результате хозяин облил гостя керосином и поджег. Наблюдая за тем, как потерпевший тушит на себе пламя, злоумышленник стоял рядом и насмехался над ним. Пострадавший получил ожоги 80% тела и на следующий день скончался в больнице.

Канистра с керосином, которым обвиняемый облил знакомого
Канистра с керосином, которым подсудимый облил своего гостя. Фото: Полтавская областная прокуратура

Решение суда

Во время досудебного расследования обвиняемый постоянно менял показания. Свою вину он не признал. За умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью, суд назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы. Пока приговор не вступит в законную силу, осужденный будет находиться под стражей.

Напомним, в Харьковской области судили мужчину, который демонстрировал свой половой орган малолетним детям. За совершенное нарушитель проведет в тюрьме более пяти лет.

Также мы сообщали, что на Волыни приговорили к одному году ограничения свободы переселенца из Донецкой области. Мужчина проигнорировал повестку, согласно которой должен был явиться в пункт сбора для отправки в воинскую часть, однако в суде признал свою вину и раскаялся.

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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