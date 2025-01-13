Як суд покарав жителя Полтави, який під час конфлікту підпалив свого знайомого, від чого той помер

Місце, де підсудний підпалив свого знайомого. Фото: Полтавська обласна прокуратура

Житель Полтави поконфліктував зі своїм знайомим і підпалив його, обливши гасом. За вчинене чоловіка притягнули до кримінальної відповідальності.

Про це в п'ятницю, 10 січня, повідомили у Полтавській обласній прокуратурі.

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Деталі справи

Інцидент стався 2 січня 2023 року. Фігурант запросив до себе в гості знайомого. Під час застілля чоловіки посварилися. У результаті господар облив гостя гасом і підпалив. Спостерігаючи за тим, як потерпілий гасить на собі полум'я, зловмисник стояв поруч і насміхався над ним. Постраждалий зазнав опіків 80% тіла й наступного дня помер у лікарні.

Каністра з гасом, яким підсудний облив свого гостя. Фото: Полтавська обласна прокуратура

Рішення суду

Під час досудового розслідування обвинувачений постійно змінював покази. Свою провину він не визнав. За умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю, суд призначив йому покарання у вигляді 15 років позбавлення волі. Доки вирок не набуде законної сили, засуджений перебуватиме під вартою.

Нагадаємо, у Харківській області судили чоловіка, який демонстрував свій статевий орган малолітнім дітям. За вчинене порушник проведе у в'язниці понад п'ять років.

Також ми повідомляли, що на Волині засудили до одного року обмеження волі переселенця з Донецької області. Чоловік проігнорував повістку, згідно з якою мав з'явитися до пункту збору для відправлення у військову частину, однак у суді визнав свою провину та розкаявся.