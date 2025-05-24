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Польский политолог высказался о работе украинцев

24 мая 2025 15:38
Аркадий Пастула - Редактор
Работа украинцев в Польше — как они выполняют свои обязанности
Работники на складе. Фото иллюстративное: Freepik
Аркадий Пастула - Редактор

Польский политолог Марек Сиерант высказался о работе украинцев в его стране. По его словам, сейчас в Польше работает очень много граждан Украины.

Об этом Марек Сиерант говорил в эфире Вечір.LIVE.

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"Если в Польше чисто — это делают украинцы. Если качественное здание — построили украинцы. Если хорошее обслуживание — это украинцы", — подчеркнул Сиерант.

По его словам, отношение к украинцам в Польше хорошее, поскольку они очень качественно выполняют всю свою работу. Сиерант отметил, если их не будет, то это "гаплик", о чем часто говорят поляки.

"Поляки той работы не делают. А если делают — то на западе Европы, а не в Польше", — добавил польский политолог.

Напомним, Новини.LIVE сообщали, что может стать причиной депортации украинцев из Европейского Союза.

Кроме того, уже летом будут нововведения по выплате финансовой помощи, беспошлинной торговли, поступления в местные университеты, трудоустройства в Польше.

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