Работа украинцев в Польше — как они выполняют свои обязанности

Польский политолог высказался о работе украинцев
Польский политолог Марек Сиерант высказался о работе украинцев в его стране. По его словам, сейчас в Польше работает очень много граждан Украины.
Об этом Марек Сиерант говорил в эфире Вечір.LIVE.
Работа украинцев в Польше
"Если в Польше чисто — это делают украинцы. Если качественное здание — построили украинцы. Если хорошее обслуживание — это украинцы", — подчеркнул Сиерант.
По его словам, отношение к украинцам в Польше хорошее, поскольку они очень качественно выполняют всю свою работу. Сиерант отметил, если их не будет, то это "гаплик", о чем часто говорят поляки.
"Поляки той работы не делают. А если делают — то на западе Европы, а не в Польше", — добавил польский политолог.
Напомним, Новини.LIVE сообщали, что может стать причиной депортации украинцев из Европейского Союза.
Кроме того, уже летом будут нововведения по выплате финансовой помощи, беспошлинной торговли, поступления в местные университеты, трудоустройства в Польше.
Читайте Новини.LIVE!