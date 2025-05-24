Робота українців у Польщі — як вони виконують свої обовʼязки

Працівники на складі. Фото ілюстративне: Freepik

Польський політолог Марек Сієрант висловився про роботу українців в його країні. За його словами, наразі в Польщі працює дуже багато громадян України.

Про це Марек Сієрант говорив в ефірі Вечір.LIVE.

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Робота українців у Польщі

"Якщо в Польщі чисто — це роблять українці. Якщо якісна будівля — збудували українці. Якщо хороше обслуговування — це українці", — наголосив Сієрант.

За його словами, ставлення до українців у Польщі хороше, оскільки вони дуже якісно виконують всю свою роботу. Сієрант зазначив, якщо їх не буде, то це "гаплик", про що часто говорять поляки.

"Поляки тої роботи не роблять. А якщо роблять — то на заході Європи, а не в Польщі", — додав польський політолог.

Нагадаємо, Новини.LIVE повідомляли, що може стати причиною депортації українців з Європейського Союзу.

Крім того, вже влітку будуть нововведення щодо виплати фінансової допомоги, безмитної торгівлі, вступу до місцевих університетів, працевлаштування у Польщі.