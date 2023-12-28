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Польские перевозчики блокируют границу в праздничный период, в очереди тысячи грузовиков

28 декабря 2023 14:29
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Польские перевозчики блокируют границу в праздничный период, в очереди тысячи грузовиков
Блокада польскими дальнобойщиками границы с Украиной. Иллюстративное фото: Michal Wawer
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Польше перевозчики не перестают блокировать границу с Украиной. Сейчас своей очереди ждут около четырех тысяч грузовиков.

Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, сообщил Укринформ.

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"Продолжается блокировка направлений пунктов пропуска "Рава-Русская — Гребенное", "Краковец — Корчёва", "Ягодин — Дорогуск". По информации польских пограничников, по состоянию на утро 2 630 грузовиков находятся в очередях на этих трех направлениях в сторону Украины. Больше всего из них — 1 200 — напротив Ягодина", — сказал спикер.

Демченко напомнил, что 24 декабря утром было разблокировано движение по направлению пункта пропуска "Шегини — Медика". Впрочем, сейчас сохраняются очереди, в которых стоит не менее 1 000 грузовиков.

Демченко отметил, что из-за действий на территории Польши водители и перевозчики ищут альтернативные маршруты, что приводит к увеличению движения грузовиков по другим направлениям. Это приводит к увеличению очередей.

Очереди на границе с другими странами

На границе со Словакией в сторону Украины в направлении пункта пропуска "Ужгород" утром ожидали проезда 500 грузовиков.

С Венгрией на утро в сторону Украины на направлении пункта пропуска "Тиса" ожидали проезда 650 грузовиков.

С Румынией в сторону Украины в направлении пункта пропуска "Порубное" ожидали проезда 900 грузовиков, добавил спикер.

Ранее мы сообщали, что на выезде из Польши на пункт пропуска в Дорогуску увеличилось время ожидания до более 30 дней. Польские перевозчики усиливают протест, из-за чего пропускают по одному авто каждые три часа.

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