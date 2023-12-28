Польські перевізники блокують кордон у святковий період, в чергах тисячі вантажівок

Блокада польськими далекобійниками кордону з Україною. Ілюстративне фото: Michal Wawer

У Польщі перевізники не припиняють блокувати кордон з Україною. Наразі своєї черги очікують близько чотирьох тисяч вантажівок.

Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, повідомив Укрінформ.

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Польські перевізники продовжують блокаду

"Продовжується блокування напрямків пунктів пропуску "Рава-Руська — Гребенне", "Краківець — Корчова", "Ягодин — Дорогуськ". За інформацією польських прикордонників, станом на ранок 2630 вантажівок перебувають у чергах на цих трьох напрямках у бік України. Найбільше з них — 1 200 навпроти Ягодина", — сказав речник.

Демченко нагадав, що 24 грудня зранку був розблокований рух на напрямку пункту пропуску "Шегині — Медика". Втім, наразі зберігаються черги, в яких стоїть щонайменше 1 000 вантажівок.

Демченко зауважив, що через дії на території Польщі водії та перевізники шукають альтернативні маршрути, що призводить до збільшення руху вантажівок на інших напрямках. Це призводить до збільшення черг.

Черги на кордоні з іншими країнами

На кордоні зі Словаччиною в бік України на напрямку пункту пропуску "Ужгород" зранку очікували проїзду 500 вантажівок.

З Угорщиною станом на ранок в бік України на напрямку пункту пропуску "Тиса" очікували проїзду 650 вантажівок.

З Румунією в бік України на напрямку пункту пропуску "Порубне" очікували проїзду 900 вантажівок, додав речник.

Раніше ми повідомляли, що на виїзді із Польщі на пункту пропуску в Дорогуську збільшився час очікування до понад 30 днів. Польські перевізники посилюють протест, через що пропускають по одному авто кожні три години.