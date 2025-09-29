Кухарчук объяснил, почему украинские беженцы спасают Польшу

Дмитрий Кухарчук. Фото: facebook.com/dmitro.kuharcuk

Заместитель командира 3-го армейского корпуса ВСУ Дмитрий Кухарчук обратился к гражданам Польши. Он объяснил, как Россия распространяет пропаганду.

Об этом Дмитрий Кухарчук написал в Telegram в понедельник, 29 сентября.

Реклама

Читайте также:

Кухарчук обратился к Польше

Заместитель командира 3-го армейского корпуса ВСУ отметил, что Речь Посполитая, Великое Княжество Литовское, Русское и Жемантийское — это общее наследие Украины и Польши.

"В этом общем наследии можно найти тысячу причин ненавидеть друг друга. Уверен, что мы этих причин найдем куда больше", — отметил он.

По словам Кухарчука, Россия вкладывает триллионы в пропаганду, чтобы найти эти причины, а затем подает "на польский стол".

Он призвал граждан Польши понять две истины.

"1. Если бы не украинские беженцы, — они бы давно ловко выполняли квоту на сирийских.

2. Польшу России будет легче взять чем Донецкую область", — отметил Кухарчук.

По его словам, Польшу уже давно "играют", а Украина — это их "единственный шанс на сохранение".

Пост Кухарчука. Фото: скриншот

Напомним, Кухарчук прокомментировал разрешение мужчинам до 22 лет выезжать из Украины. По его словам, последствия также почувствуют в Европе.

Кроме того, Кухарчук рассказал, сколько есть украинских служащих, которые способны выполнять боевые задачи.