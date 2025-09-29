Кухарчук пояснив, чому українські біженці рятують Польщу

Дмитро Кухарчук. Фото: facebook.com/dmitro.kuharcuk

Заступник командира 3-го армійського корпусу ЗСУ Дмитро Кухарчук звернувся до громадян Польщі. Він пояснив, як Росія поширює пропаганду.

Про це Дмитро Кухарчук написав у Telegram у понеділок, 29 вересня.

Кухарчук звернувся до Польщі

Заступник командира 3-го армійського корпусу ЗСУ зауважив, що Річ Посполита, Велике Князівство Литовське, Руське і Жемантійське — це спільна спадщина України та Польщі.

"У цій спільній спадщині можна знайти тисячу причин ненавидіти одне одного. Впевнений, що ми цих причин знайдемо куди більше", — зауважив він.

За словами Кухарчука, Росія вкладає трильйони в пропаганду, аби знайти ці причини, а згодом подає "на польський стіл".

Він закликав громадян Польщі зрозуміти дві істини.

"1. Якби не українські біженці, — вони б давно вправно виконували квоту на сирійських.

2. Польщу Росії буде легше взяти ніж Донецьку область", — наголосив Кухарчук.

За його словами, Польщу вже давно "грають", а Україна — це їхній "єдиний шанс на збереження".

Допис Кухарчука. Фото: скриншот

