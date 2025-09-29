Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Польщу Росії буде легше взяти ніж Донецьку область, — Кухарчук

Польщу Росії буде легше взяти ніж Донецьку область, — Кухарчук

Ua ru
Дата публікації: 29 вересня 2025 15:53
Кухарчук пояснив, чому українські біженці рятують Польщу
Дмитро Кухарчук. Фото: facebook.com/dmitro.kuharcuk

Заступник командира 3-го армійського корпусу ЗСУ Дмитро Кухарчук звернувся до громадян Польщі. Він пояснив, як Росія поширює пропаганду.

Про це Дмитро Кухарчук написав у Telegram у понеділок, 29 вересня.

Реклама
Читайте також:

Кухарчук звернувся до Польщі

Заступник командира 3-го армійського корпусу ЗСУ зауважив, що Річ Посполита, Велике Князівство Литовське, Руське і Жемантійське — це спільна спадщина України та Польщі. 

"У цій спільній спадщині можна знайти тисячу причин ненавидіти одне одного. Впевнений, що ми цих причин знайдемо куди більше", — зауважив він.

За словами Кухарчука, Росія вкладає трильйони в пропаганду, аби знайти ці причини, а згодом подає "на польський стіл". 

Він закликав громадян Польщі зрозуміти дві істини. 

"1. Якби не українські біженці, — вони б давно вправно виконували квоту на сирійських.

2. Польщу Росії буде легше взяти ніж Донецьку область", — наголосив Кухарчук.

За його словами, Польщу вже давно "грають", а Україна — це їхній "єдиний шанс на збереження".

null
Допис Кухарчука. Фото: скриншот

Нагадаємо, Кухарчук прокоментував дозвіл чоловікам до 22 років виїжджати з України. За його словами, наслідки також відчують в Європі.

Крім того, Кухарчук розповів, скільки є українських службовців, які здатні виконувати бойові завдання.

Польща війна Україна біженці Росія
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації