Кухарчук пояснив, чому українські біженці рятують Польщу

Польщу Росії буде легше взяти ніж Донецьку область, — Кухарчук
Заступник командира 3-го армійського корпусу ЗСУ Дмитро Кухарчук звернувся до громадян Польщі. Він пояснив, як Росія поширює пропаганду.
Про це Дмитро Кухарчук написав у Telegram у понеділок, 29 вересня.
Кухарчук звернувся до Польщі
Заступник командира 3-го армійського корпусу ЗСУ зауважив, що Річ Посполита, Велике Князівство Литовське, Руське і Жемантійське — це спільна спадщина України та Польщі.
"У цій спільній спадщині можна знайти тисячу причин ненавидіти одне одного. Впевнений, що ми цих причин знайдемо куди більше", — зауважив він.
За словами Кухарчука, Росія вкладає трильйони в пропаганду, аби знайти ці причини, а згодом подає "на польський стіл".
Він закликав громадян Польщі зрозуміти дві істини.
"1. Якби не українські біженці, — вони б давно вправно виконували квоту на сирійських.
2. Польщу Росії буде легше взяти ніж Донецьку область", — наголосив Кухарчук.
За його словами, Польщу вже давно "грають", а Україна — це їхній "єдиний шанс на збереження".
Нагадаємо, Кухарчук прокоментував дозвіл чоловікам до 22 років виїжджати з України. За його словами, наслідки також відчують в Європі.
Крім того, Кухарчук розповів, скільки є українських службовців, які здатні виконувати бойові завдання.
Читайте Новини.LIVE!