Польша вызовет граждан на ВВК — что известно

Военнослужащие вооруженных сил Польши. Фото: militarnyi

С 2026 года Министерство обороны Польши планирует развернуть масштабную кампанию по военной квалификации. В рамках этой инициативы повестки на прохождение военно-врачебной комиссии получат 235 тысяч граждан.

Об этом пишет издание Wyborcza.

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Впервые в список включены не только мужчины призывного возраста, а также женщины и граждане старше 50 лет.

"Цель кампании — определение физической и психической пригодности граждан к военной службе. После прохождения медицинского осмотра и собеседования с военными представителями, данные будут внесены в военный реестр", — пишут в источнике.

Все, кто пройдет военную квалификацию, получат звание рядового. Впрочем, военные билеты будут выдавать только тем, кто добровольно решит присоединиться к рядам армии. Другие граждане будут зачислены в пассивный резерв.

В частности, повестки получат:

мужчины в возрасте 19 лет;

мужчины 20-24 лет, которые не проходили военно-врачебной комиссии;

лица с временным ограничением годности (категории B6-B24), срок действия которого подходит к концу 2026 года.

Также повестки получат женщины, которые имеют или получают образование в отраслях, важных для обороноспособности, в частности:

медицина и ветеринария;

мореплавание, авиация;

психология, реабилитация, радиология;

лабораторная диагностика, ИТ-телеинформатика;

штурманы, переводчики.

Ранее посол Украины в Польше Василий Боднар объяснил, рассылают ли украинцам в Польше повестки.

Кроме того, заместитель министра нацобороны Польши Павел Залевский заявил, что его страна хочет быть членом Коалиции добровольцев. Также он ответил, отправит ли Польша свои войска в Украину.