Польща викличе громадян на ВЛК — що відомо

Польща викликає сотні тисяч людей на ВЛК — у ЗМІ пояснили мету
Із 2026 року Міністерство оборони Польщі планує розгорнути масштабну кампанію з військової кваліфікації. У межах цієї ініціативи повістки на проходження військово-лікарської комісії отримають 235 тисяч громадян.
Про це пише видання Wyborcza.
Польща викличе громадян на ВЛК
Уперше до списку включені не лише чоловіки призовного віку, а також жінки та громадяни віком понад 50 років.
"Мета кампанії — визначення фізичної та психічної придатності громадян до військової служби. Після проходження медичного огляду та співбесіди з військовими представниками, дані будуть внесені до військового реєстру", — пишуть у джерелі.
Усі, хто пройде військову кваліфікацію, отримають звання рядового. Втім, військові квитки видаватимуть лише тим, хто добровільно вирішить приєднатися до лав армії. Інші громадяни будуть зараховані до пасивного резерву.
Зокрема, повістки отримають:
- чоловіки віком 19 років;
- чоловіки 20–24 років, які не проходили військово-лікарської комісії;
- особи з тимчасовим обмеженням придатності (категорії B6–B24), термін дії якого добігає кінця 2026 року.
Також повістки отримають жінки, які мають або здобувають освіту в галузях, важливих для обороноздатності, зокрема:
- медицина та ветеринарія;
- мореплавство, авіація;
- психологія, реабілітація, радіологія;
- лабораторна діагностика, ІТ-телеінформатика;
- штурмани, перекладачі.
Раніше посол України у Польщі Василь Боднар пояснив, чи розсилають українцям в Польщі повістки.
Крім того, заступник міністра нацоборони Польщі Павел Залевський заявив, що його країна хоче бути членом Коаліції добровольців. Також він відповів, чи відправить Польща свої війська в Україну.
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