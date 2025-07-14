Польща викличе громадян на ВЛК — що відомо

Військовослужбовці збройних сил Польщі. Фото: militarnyi

Із 2026 року Міністерство оборони Польщі планує розгорнути масштабну кампанію з військової кваліфікації. У межах цієї ініціативи повістки на проходження військово-лікарської комісії отримають 235 тисяч громадян.

Про це пише видання Wyborcza.

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Уперше до списку включені не лише чоловіки призовного віку, а також жінки та громадяни віком понад 50 років.

"Мета кампанії — визначення фізичної та психічної придатності громадян до військової служби. Після проходження медичного огляду та співбесіди з військовими представниками, дані будуть внесені до військового реєстру", — пишуть у джерелі.

Усі, хто пройде військову кваліфікацію, отримають звання рядового. Втім, військові квитки видаватимуть лише тим, хто добровільно вирішить приєднатися до лав армії. Інші громадяни будуть зараховані до пасивного резерву.

Зокрема, повістки отримають:

чоловіки віком 19 років;

чоловіки 20–24 років, які не проходили військово-лікарської комісії;

особи з тимчасовим обмеженням придатності (категорії B6–B24), термін дії якого добігає кінця 2026 року.

Також повістки отримають жінки, які мають або здобувають освіту в галузях, важливих для обороноздатності, зокрема:

медицина та ветеринарія;

мореплавство, авіація;

психологія, реабілітація, радіологія;

лабораторна діагностика, ІТ-телеінформатика;

штурмани, перекладачі.

Раніше посол України у Польщі Василь Боднар пояснив, чи розсилають українцям в Польщі повістки.

Крім того, заступник міністра нацоборони Польщі Павел Залевський заявив, що його країна хоче бути членом Коаліції добровольців. Також він відповів, чи відправить Польща свої війська в Україну.