Польша подняла ПВО и авиацию из-за атак на Украину

Польша подняла боевую авиацию из-за ударов РФ по Украине
Польша активизировала все свои силы противовоздушной обороны и авиацию в ответ на очередную массированную атаку России на территорию Украины. Согласно официальному заявлению, в связи с ударами по украинским объектам в воздушное пространство Польши были подняты очередные истребители польских и союзнических сил.
Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши.
Польша подняла в небо самолеты и активизировала ПВО
Кроме авиации, в высшую степень готовности переведены наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки.
Оперативное командование ВС Польши уверяет, что держит ситуацию под постоянным контролем и сохраняет полную готовность к немедленному реагированию в случае угрозы. Впоследствии, как только закончилась массированная атака России по Украине, Польша приземлила самолеты и свернула работу ПВО.
"В связи со снижением уровня угрозы ракетных ударов российской авиации по территории Украины, деятельность польской и союзнической авиации в польском воздушном пространстве была прекращена, а развернутые силы и средства вернулись к стандартной оперативной деятельности", — пояснили в ведомстве.
Напомним, Россия в ночь на 9 июля осуществила массированную дроново-ракетную атаку на Украину. Наибольшее количество целей было направлено на Луцк. Мониторинговые каналы опубликовали карту движения воздушных целей.
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