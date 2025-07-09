Польша подняла ПВО и авиацию из-за атак на Украину

Самолет Польских воздушных сил. Фото: Dowództwo Operacyjne RSZ

Польша активизировала все свои силы противовоздушной обороны и авиацию в ответ на очередную массированную атаку России на территорию Украины. Согласно официальному заявлению, в связи с ударами по украинским объектам в воздушное пространство Польши были подняты очередные истребители польских и союзнических сил.

Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши.

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Кроме авиации, в высшую степень готовности переведены наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки.

Оперативное командование ВС Польши уверяет, что держит ситуацию под постоянным контролем и сохраняет полную готовность к немедленному реагированию в случае угрозы. Впоследствии, как только закончилась массированная атака России по Украине, Польша приземлила самолеты и свернула работу ПВО.

Сообщение. Фото: скриншот

"В связи со снижением уровня угрозы ракетных ударов российской авиации по территории Украины, деятельность польской и союзнической авиации в польском воздушном пространстве была прекращена, а развернутые силы и средства вернулись к стандартной оперативной деятельности", — пояснили в ведомстве.

Напомним, Россия в ночь на 9 июля осуществила массированную дроново-ракетную атаку на Украину. Наибольшее количество целей было направлено на Луцк. Мониторинговые каналы опубликовали карту движения воздушных целей.