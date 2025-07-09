Польща підняла ППО та авіацію через атаки на Україну

Польща підняла бойову авіацію через удари РФ по Україні
Польща активізувала всі свої сили протиповітряної оборони та авіацію у відповідь на чергову масовану атаку Росії на територію України. Згідно з офіційною заявою, у зв’язку з ударами по українських об’єктах у повітряний простір Польщі були підняті чергові винищувачі польських та союзницьких сил.
Про це повідомило Оперативне командування Збройних Сил Польщі.
Польща підняла в небо літаки та активізувала ППО
Крім авіації, у найвищу ступінь готовності переведено наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки.
Оперативне командування ЗС Польщі запевняє, що тримає ситуацію під постійним контролем і зберігає повну готовність до негайного реагування у разі загрози. Згодом, щойно закінчилась масована атака Росії по Україні, Польща приземлила літаки та згорнула роботу ППО.
"У зв'язку зі зниженням рівня загрози ракетних ударів російської авіації по території України, діяльність польської та союзницької авіації в польському повітряному просторі була припинена, а розгорнуті сили і засоби повернулися до стандартної оперативної діяльності", — пояснили у відомстві.
Нагадаємо, Росія в ніч проти 9 липня здійснила масовану дроново-ракетну атаку на Україну. Найбільша кількість цілей була скерована на Луцьк. Моніторингові канали опублікували карту руху повітряних цілей.
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