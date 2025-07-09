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Головна Новини дня Польща підняла бойову авіацію через удари РФ по Україні

Польща підняла бойову авіацію через удари РФ по Україні

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Дата публікації: 9 липня 2025 08:59
Польща підняла ППО та авіацію через атаки на Україну
Літак Польських повітряних сил. Фото: Dowództwo Operacyjne RSZ

Польща активізувала всі свої сили протиповітряної оборони та авіацію у відповідь на чергову масовану атаку Росії на територію України. Згідно з офіційною заявою, у зв’язку з ударами по українських об’єктах у повітряний простір Польщі були підняті чергові винищувачі польських та союзницьких сил.

Про це повідомило Оперативне командування Збройних Сил Польщі.

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Крім авіації, у найвищу ступінь готовності переведено наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки. 

Оперативне командування ЗС Польщі запевняє, що тримає ситуацію під постійним контролем і зберігає повну готовність до негайного реагування у разі загрози. Згодом, щойно закінчилась масована атака Росії по Україні, Польща приземлила літаки та згорнула роботу ППО.

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Повідомлення. Фото: скриншот

"У зв'язку зі зниженням рівня загрози ракетних ударів російської авіації по території України, діяльність польської та союзницької авіації в польському повітряному просторі була припинена, а розгорнуті сили і засоби повернулися до стандартної оперативної діяльності", — пояснили у відомстві. 

Нагадаємо, Росія в ніч проти 9 липня здійснила масовану дроново-ракетну атаку на Україну. Найбільша кількість цілей була скерована на Луцьк. Моніторингові канали опублікували карту руху повітряних цілей

Польща Україна обстріли ППО війна Росія авіація
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
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