Польша будет председательствовать в ЕС с 1 января – что это значит

Премьер-министр Польши Дональд Туск. Фото: REUTERS/Marko Djurica

С 1 января Польша берет на себя председательство в Совете Европейского Союза. Эта роль предполагает выполнение ключевых функций в формировании политики ЕС, координации между государствами-членами и представлении интересов Союза на международной арене.

Новини.LIVE рассказывают, что это значит.

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Что такое председательство в ЕС

Председательство в Совете ЕС — это ротационная позиция, которую каждое государство-член занимает на шесть месяцев. Во время своего срока председательствующая страна организует заседания, способствует достижению консенсуса между странами ЕС, а также обеспечивает выполнение долгосрочных стратегических планов Союза.

Основные задачи Польши во время председательства

1. Координация работы Совета ЕС: Польша будет отвечать за планирование и проведение встреч Совета ЕС, в том числе на уровне министров, экспертов и рабочих групп.



2. Продвижение совместных инициатив: председательствующая страна играет решающую роль в формировании повестки дня ЕС, сосредотачивая внимание на ключевых вызовах, таких как энергетическая безопасность, изменение климата и цифровая трансформация.

3. Международное представительство: Польша будет представлять ЕС на международном уровне, участвуя в переговорах с другими государствами и международными организациями.

Что означает это председательство для Польши

Это уникальная возможность для страны проявить себя как лидера в ЕС, укрепить свой авторитет и влияние. Польша планирует сосредоточиться на вопросах, важных для Центральной и Восточной Европы, таких как поддержка Украины, энергетическая независимость и расширение Евросоюза.

Вызовы во время председательства

Председательство в Совете ЕС несет немало ответственности. В частности, Польше придется найти баланс между интересами разных стран-членов, справиться с геополитическими вызовами и продемонстрировать эффективность своей внешней политики.

Период председательства Польши станет важным этапом развития ЕС, и от успеха ее работы будет зависеть реализация многих ключевых инициатив Союза.

Напомним, Польша планирует усилить расходы на оборону, когда в январе 2025 года перейдет в председательство Европейского Союза, заявил министр финансов Анджей Доманский. Также политик отметил большую солидарность между странами Европы.

Также мы сообщали, что мирные переговоры по войне в Украине могут начаться этой зимой. Польша планирует активно участвовать в потенциальных переговорах, поскольку возглавит Евросоюз по принципу ротационного председательства.