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Польща головуватиме в Раді ЄС з січня — що це означає для України

1 січня 2025 08:30
Катерина Османська - Редактор
Польща головуватиме в ЄС з 1 січня — що це означає
Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск. Фото: REUTERS/Marko Djurica
Катерина Османська - Редактор

З 1 січня Польща бере на себе головування в Раді Європейського Союзу. Ця роль передбачає виконання ключових функцій у формуванні політики ЄС, координації між державами-членами та представлення інтересів Союзу на міжнародній арені.  

Новини.LIVE розповідають, що це означає.

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Що таке головування в ЄС

Головування в Раді ЄС — це ротаційна позиція, яку кожна держава-член обіймає на шість місяців. Під час свого терміну головуюча країна організовує засідання, сприяє досягненню консенсусу між країнами ЄС, а також забезпечує виконання довгострокових стратегічних планів Союзу.  

Основні завдання Польщі під час головування  

1. Координація роботи Ради ЄС: Польща відповідатиме за планування та проведення зустрічей Ради ЄС, зокрема на рівні міністрів, експертів та робочих груп.  
   
2. Просування спільних ініціатив: головуюча країна відіграє вирішальну роль у формуванні порядку денного ЄС, зосереджуючи увагу на ключових викликах, таких як енергетична безпека, зміна клімату та цифрова трансформація.  

3. Міжнародне представництво: Польща представлятиме ЄС на міжнародному рівні, беручи участь у переговорах з іншими державами та міжнародними організаціями.  

Що означає це головування для Польщі

Це унікальна можливість для країни проявити себе як лідера в ЄС, зміцнити свій політичний авторитет і вплив. Польща планує зосередитися на питаннях, важливих для Центральної та Східної Європи, таких як підтримка України, енергетична незалежність та розширення Євросоюзу.  

Виклики під час головування  

Головування в Раді ЄС несе чимало відповідальності. Зокрема, Польщі доведеться знайти баланс між інтересами різних країн-членів, впоратися з геополітичними викликами та продемонструвати ефективність своєї зовнішньої політики.  

Період головування Польщі стане важливим етапом у розвитку ЄС, і від успіху її роботи залежатиме реалізація багатьох ключових ініціатив Союзу.  

Нагадаємо, Польща планує посилити витрати на оборону, коли у січні 2025 року перейде в головування Європейського Союзу, заявив міністр фінансів Анджей Доманський. Також політик наголосив на більшій солідарності між країнами Європи.

Також ми повідомляли, що мирні переговори щодо війни в Україні можуть розпочатися цієї зими. Польща планує взяти активну участь у потенційних перемовинах, оскільки очолить Євросоюз за принципом ротаційного головування.

Європейський союз Польща Європа політики війна в Україні

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