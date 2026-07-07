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Главная Новости дня Польша подтвердила переговоры с Украиной о поставке МиГ-29 в обмен на дроны

Польша подтвердила переговоры с Украиной о поставке МиГ-29 в обмен на дроны

Ua ru
Дата публикации 7 июля 2026 09:35
Польша может обменять МиГ-29 на дроны от Украины: Косиняк-Камыш раскрыл подробности
Самолеты МиГ-29. Фото: Военно-воздушные силы

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Украина по-прежнему заинтересована в истребителях МиГ и готова обменять их на дроны. По его словам, Киев уже представил свои предложения.

Об этом Владислав Косиняк-Камыш рассказал на пресс-конференции, передает Новини.LIVE.

Передача МиГ в обмен на дроны

"Этот вопрос не закрыт. Мы получили запрос от украинской стороны о том, что они по-прежнему заинтересованы. Они представили свои предложения по передаче беспилотников Польше в течение следующих двух лет", — отметил министр обороны.

По его словам, такая возможность реальна, но это должен быть обмен, а не просто передача из Польши.

Накануне сообщалось, что Польша намерена списать истребители МиГ-29, которые ранее рассматривались для передачи Украине. Косиняк-Камыш отметил, что сначала Киев согласился на формат сотрудничества — обмен самолетов на технологии производства дронов. В то же время, по его словам, эти договоренности пока не реализуются.

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Он также предположил, что на ситуацию могут влиять исторические разногласия между государствами.

В польском оборонном ведомстве добавили, что модернизация этих самолетов не планируется, а их будут постепенно снимать с вооружения.

Как писали Новини.LIVE, в июне Министерство обороны Польши подтвердило, что передача Украине последней партии истребителей МиГ-29 на данный момент приостановлена. Причиной называют невыполнение условий предыдущих договоренностей между сторонами.

А министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский высказался по поводу обострения отношений с Украиной. Он отметил, что совокупность отдельных заявлений и шагов приводит к развитию ситуации, которая потенциально может быть выгодна для России.

Польша Украина самолеты
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
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